Activate Accident Repair entscheidet sich für Solera, um das End-to-End Bodyshop Management zu optimieren

Bracknell, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Der PlanManager von Solera

Audatex steigert die Technikerauslastung um 10 %; reduziert die Verwaltungszeit

um 60 Minuten pro Schadensfall



Solera, ein weltweit führender Anbieter von Daten- und Softwarelösungen für das

Risiko- und Anlagenmanagement in der Versicherungs- und Automobilbranche, gibt

heute seine Partnerschaft mit dem führenden britischen

Unfallmanagement-Dienstleister Activate Group Limited (https://c212.net/c/link/?

t=0&l=de&o=3049592-1&h=3988405920&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0

%26l%3Den%26o%3D3049592-1%26h%3D951908301%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.activate

-group.com%252F%26a%3DActivate%2BGroup%2BLimited&a=Activate+Group+Limited) ,

einem Unternehmen der Activate Group, bekannt, um die Verwaltung tausender

Reparaturen pro Jahr mit PlanManager zu optimieren.





PlanManager von Solera Audatex ist eine hochmoderne End-to-End-Lösung für dasKarosseriebau-Management. Activate Accident Repair hat den PlanManager bereitserfolgreich in drei seiner Reparaturstandorte integriert und wird mit demAudatex-Team zusammenarbeiten, um die Einführung an allen britischen Standortenbis 2021 fortzusetzen.PlanManager verbessert den Reparaturmanagementprozess für Activate AccidentRepair und deren Kunden, indem es eine Digital-First-Management- undTriage-Lösung mit Apps und integrierter Zwei-Wege-Kundenkommunikation bietet.Durch konkurrenzlos intelligente Daten und unterstützte automatisierte Planungsteigert die Lösung nachweislich die Technikerauslastung um 10 % und reduziertden Verwaltungsaufwand um 60 Minuten pro Schadensfall.Die Partnerschaft wird die geschäftlichen Wachstumsziele von Activate AccidentRepair strategisch unterstützen. Die Lösung unterstützt alle Standorte mit einerFast-Track-Reparaturspur für nicht-strukturelle Reparaturen und ermöglicht sokürzere Zeiten für kleinere Aufträge. Darüber hinaus sind dieActivate-Unfallreparaturzentren jetzt in der Lage, eine verbesserteKey-to-Key-Zeit zu liefern und zu messen, und zwar aufgrund einer intelligentenTriage der Aufträge, die Bilder nutzt, die vom Fahrer aufgenommen werden, bevordas Fahrzeug am Standort eintrifft.Victoria Turner, CEO von Activate Accident Repair, kommentierte diePartnerschaft: "Die Zusammenarbeit mit einem innovativen Partner wie Soleraergänzt unsere Mission, vollkommen technikorientiert zu sein und unseren Kundeneinen transparenten, offenen Ansatz für die Unfallreparatur zu präsentieren. DerEinsatz von PlanManager ermöglicht es uns, einen schlankeren und effizienteren