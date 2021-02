IMC International Mining erwirbt neues Projekt.

Die Aktie des kanadischen Goldexplorationsunternehmens IMC International Mining (ISIN: CA45250W1014 ; WKN: A2PPAQ) ist seit ein paar Wochen im Aufwärtstrend. Von dem Tiefpunkt bei 0,07 Euro im November konnte sich das Papier bereits bis auf ein Level um 0,20 Euro hocharbeiten. Deutet sich jetzt eine größere Rallyeausdehnung an, die den Wert bis zu dem All-Time-High bei 0,67 Euro und darüber hinaus führen kann?

Erst in der vorigen Woche teilte das Management mit, dass die Resultate der Auswertung der Proben des Explorationsprogramms 2020 besser als erwartet waren. Heute überrascht die Firma mit der Meldung von einer neuen Projektakquisition. Damit eröffnen sich für risikoaffine Privatanleger auf dem aktuellen Bewertungsniveau neue Einstiegsgelegenheiten.

IMC International Mining freut sich bekannt zu geben, dass Christopher O. Naas und T. Greg Hawkins, beide Direktoren des Unternehmens, eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) unterzeichnet haben, um 100% des Chuck Creek Projekts zu erwerben. Die aktuellen Immobilieninhaber sind zu 100% an der Immobilie im Zentrum von British Columbia, etwa 30 Kilometer östlich von Clearwater, beteiligt.

Die Parteien werden nun auf eine endgültige Vereinbarung hinarbeiten, die innerhalb von 30 Tagen nach dem LOI ausgeführt werden soll.

Das Chuck Creek-Grundstück erstreckt sich über 33,57 Quadratkilometer und befindet sich im Zentrum von British Columbia. Die Liegenschaft befindet sich in der Eagle Bay Assemblage of Rocks und ist allseitig von Taseko Mines 'Yellowhead-Liegenschaft umgeben, in der sich eine kupfergoldvulkanogene Massivsulfidlagerstätte ausdehnt. Die große unbebaute Yellowhead-Lagerstätte verfügt über nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 817 Millionen Tonnen mit einem Kupferäquivalent von 0,29%.