CREDIT SUISSE belässt SANOFI auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Trung Huynh

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 96

Kursziel alt: 96

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Sanofi nach Zahlen sowie einer Kapitalmarktveranstaltung des Pharmakonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Resultate für das Schussquartal 2020 wie auch die zuversichtlichen Aussagen auf dem Kapitalmarkttag sollten die Anleger überzeugen, dass das Management das Steuerrad herumreiße, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Medikament Dupixent und exzellente Grippemedikamente seien die kurzfristigen Wachstumstreiber./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 05:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.