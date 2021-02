GoDaddy greift 2021 Selbstständigen und Kleinstunternehmen bei Digitalisierung unter die Arme (FOTO)

Köln (ots) -



- GoDaddy vermittelt über vielseitige Hilfestellung Grundlagen und

Expertenwissen rund ums Online-Geschäft

- Trotz aktuell herausfordernder Lage zeigt sich Trend zu Neugründung von

Firmen, denen ein möglichst unkomplizierter Einstieg ermöglicht werden soll

- Stefanie Giesinger, Melanie Kieback und Ann-Katrin Schmitz unterstützen als

"GoTeam" Gründer:innen beim Online-Auftritt



Wer aktuell plant, ein Business zu gründen, denkt Online-Kanäle automatisch mit.

Wer bisher ausschließlich stationär unterwegs war, hat sich seit Beginn der

Corona-Pandemie aufgrund der aktuellen Bestimmungen zwangsläufig ein zweites

Digital-Standbein aufbauen müssen. GoDaddy Inc. (https://de.godaddy.com/) (NYSE:

GDDY), Website- und Domain-Anbieter, möchte Selbstständigen und

Kleinstunternehmen (sog. Micro Businesses mit maximal 10 Mitarbeiter:innen) den

Schritt ins Web möglichst einfach machen. Mit der diesjährigen GoTeam-Kampagne

konzentriert sich GoDaddy darauf, das Know-How von drei erfolgreichen

Unternehmerinnen zu nutzen, um andere beim Aufbau einer digitalen Präsenz für

ihre Geschäftsidee zu inspirieren und zu coachen. Das Mentoring-Programm läuft

seit Mitte Januar und stößt bereits jetzt schon auf großes Interesse.





Hilfestellung für KleinstunternehmenAktuell existieren über zwei Millionen Micro Businesses in Deutschland, was über80 % aller Betriebe entspricht [1]. GoDaddy möchte diesen helfend zur Seitestehen: "Selbstständigen und Kleinstunternehmer:innen fehlen oft die Ressourcen,sich selbst in alle Themen, die sie beschäftigen, einzuarbeiten. Vor allem rundum die Digitalisierung ihrer Geschäftsidee sind sie auf Hilfe angewiesen. Lauteiner aktuellen GoDaddy-Umfrage von YouGov [2] wünschen sich 28 Prozent derbefragten Frauen Unterstützung beim Aufbau einer eigenen Online-Präsenz - hierbietet GoDaddy einfach zu bedienende und kostengünstige Online-Tools an, wie zumBeispiel das Produkt Websites + Marketing, die bei der Erstellung einerdigitalen Präsenz helfen", so Paul Ashcroft, Senior Director Europe von GoDaddy.GoTeam mit Stefanie Giesinger & Co.Den Startschuss der diesjährigen Kampagne gab im Januar die Neuauflage desGoTeams, ein Mentoring-Programm in diesem Jahr bestehend aus drei erfolgreichenInfluencerinnen und Unternehmerinnen. Stefanie Giesinger, Melanie Kieback(vanellimelli) und Ann-Katrin Schmitz unterstützen als Mentorinnen Gründer:innendabei, mit ihrer Geschäftsidee digital durchzustarten. Seit Mitte Januar kannman sich um den Support der drei Online-Profis auf Instagram(https://www.instagram.com/p/CJ-ll9HK7zZ/) bewerben. Anschließend bekommen die