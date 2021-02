Nasdaq 100 – Im dritten Anlauf ist es geschafft

Der Nasdaq-100® Index scheiterte in der Vorwoche zunächst am Allzeithoch bei 13.564 Punkten. Die Unterstützungszone zwischen 13.440 und 13.393 Punkten fing den Index aber plangemäß auf. Am Donnerstag attackierten die Bullen erneut die Hürde und am … Der Nasdaq-100® Index scheiterte in der Vorwoche zunächst am Allzeithoch bei 13.564 Punkten. Die Unterstützungszone zwischen 13.440 und 13.393 Punkten fing den Index aber plangemäß auf. Am Donnerstag attackierten die Bullen erneut die Hürde und am Freitag war der dritte Anlauf auf die Marke von 13.564 Punkten schlussendlich von Erfolg gekrönt. Der Index ist nun drauf und dran ähnlich wie im Januar eine Deckelung im Tageschart zur Oberseite aufzubrechen. Sollte dies gelingen, wartet bei 13.840 Punkten das nächste Ziel. Mittelfristig wären auch deutlich höhere Kurse möglich. Auf der Unterseite wird es darauf ankommen, auch weiterhin die Unterstützungszone zwischen 13.440 bis 13.393 Punkte zu halten. Fällt der Index darunter, wäre der Gap-Close bei 13.280 Punkten ein Thema. Vorgeschaltet dient nun bereits das alte Allzeithoch bei 13.564 Punkten als Unterstützung. Rückläufe dorthin könnten eventuell nochmals Einstiegschancen bieten. Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 09.12.2020 – 05.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.02.2016 – 05.02.2021 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:Guidants Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier. Mit dem neuenHVB Knock-Out-Trading Toolauf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Inline-Optionsscheine auf Nasdaq®100 Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag Nasdaq®100 Index HR07BM 5,27 10.200 14.200 18.03.2021 Nasdaq®100 Index HR1DD7 8,11 8.000 14.600 18.03.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 08.02.2021; 15:38 Uhr Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des Nasdaq®100 finden sie hier . NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte Der Beitrag Nasdaq 100 – Im dritten Anlauf ist es geschafft erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG). Autor: Bastian Galuschka

