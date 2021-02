Wien (ots) - Exklusiv als auch kosmopolitisch beginnt die Aimondo AG aus Zürich

ihren Markteintritt in Österreich. Mit der Keimzelle in Deutschland ist die

Präsenz im Herzen Wiens insgesamt die vierte Tochter- bzw.

Beteiligungsgesellschaft. In London und Bozen entstanden schon Ende letzten

Jahres eigens gegründete Gesellschaften, um die Macht der Künstlichen

Intelligenz (KI) für den Onlinehandel zu entwickeln. Verbraucher und Händler

profitieren hier gleichermaßen.



Thomas Baierlein, im Verwaltungsrat der Aimondo AG für die Internationalisierung

verantwortlich, unterstreicht: "Wir haben erstklassige Kunden mit denen wir in

rund 25 Ländern aktiv sind. Für sie ist eine direkte Betreuung wichtig. Wir

werden in diesem Zuge den Weg der geografischen Expansion konsequent

fortsetzen."







pragmatische Aspekte hat. Baierlein ist auch General Manager von Aimondos

Düsseldorfer Entwicklungsgesellschaft. Diese leistet mittels Künstlicher

Intelligenz für Onlinehändler und Markenhersteller die sog.

Business-Intelligence für eine gesamtheitliche Preispositionierung im Internet.

"Ich war viele Jahre in leitender Position bei wichtigen Markenherstellern und

Einzelhandelsketten. Trotz aller Globalisierung und dem Global Village findet

das Geschäft letztlich vor Ort statt. "Think global, act local" war immer meine

Devise und ist immer richtig."



Vor diesem Hintergrund ist es nur folgerichtig, dass Aimondo in Italien mit der

Gewinnung eines Weltkonzerns dort eine Landesgesellschaft ins Leben rief.

Gleiches gilt für London, wo nach dem Brexit der britische Markt ohnehin nach

eigenen Regeln spielt und bereits vorhandene Umsätze den Markteintritt

zusätzlich erleichtern. In der Schweiz nimmt das Geschäft 2021 mit einigen

parallelen Konzernentwicklungen Fahrt auf. Zuhause in Deutschland hat das

KI-Produkt neben namhaften Kunden eine Interessentenliste, die bereits doppelt

so lang ist wie der jetzt schon gut ausgebaute Kundenstamm.



Heinrich Müller aus dem Gründerteam und Geschäftsführer der

Entwicklungsgesellschaft betont: "Wir liefern Ergebnisse als

Software-as-a-Service statt komplexer Softwarelösungen. Durch die Cloud von

überall zu erreichen. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin und

der Wissenschaft liefert fantastische Einsichten - mit unserer ausgereiften

Lösung schaffen wir es nun auch im Onlinehandel. So sehen nach meiner

Überzeugung die Zutaten für etwas ganz Großes aus. Außerdem muss man kein

Experte sein, um den enormen finanziellen Aspekt zu verstehen - bei einem rapide

wachsenden Onlinemarkt der jährlich mindestens um 700 Milliarden US-Dollar

zulegt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Thomas uns nun auch in Österreich

verankert hat."



Aimondo entwickelt seit 2016 eCommerce-Software für dynamische Preisgestaltung.

Zunächst erst national, aber rasch konnten sie es dann auch europaweit für

Onlinehändler und Markenhersteller anbieten - die Nachfrage war groß und ist

seit jeher ungebrochen. Technisch ist die dafür eingesetzte Künstlicher

Intelligenz weltweit vorne. Grund hierfür ist die extrem hohe Datenqualität, die

ihre Lösung vom Wettbewerb abhebt. Nach Europa sollen die amerikanischen Länder

ebenso wie Asien ins Visier genommen werden. Erste operative Kontakte dorthin

bestehen bereits.



