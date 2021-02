Sehr geehrte Leser,



der Plan des neuen US-Präsidenten Joe Biden verspricht "die amerikanische Fertigung zu mobilisieren", um eine moderne Infrastruktur aufzubauen.



Das ist ein massives Unterfangen zur Modernisierung von Straßen, Brücken und Gebäuden. Dort, wo Infrastruktur gebaut wird, besteht auch ein hoher Bedarf am Aufspüren von unterirdischen Versorgungsleitungen.





Wer kennt nicht die Situation, wenn mal Strom oder Internet ausfällt, weil ein Bagger bei Bauarbeiten eine Leitung beschädigt hat. Mit ProStar Holdings Inc. (WKN: A2QQHR) wäre das nicht passiert!Welche Kabel und Rohre verlaufen eigentlich wo? Klingt nach einer simplen Frage, aber so einfach ist das nicht, denn in Nord-Amerika gibt es nirgendwo zentrale Angaben darüber, was so in der Erde alles verbuddelt wurde.ProStar Holdings, der Weltmarktführer für Präzisionskartierung, ersetzt veraltete Methoden zur Erkennung von unterirdischen Versorgungsleitungen und Infrastrukturen, indem sie Papierkarten in die Cloud verlagern und Ingenieur- oder Bauunternehmen die neuesten und genauesten Daten zur Verfügung stellt. Das Gehirn hinter dieser genialen Software ist übrigens der Ex-Chief Technology Officer von Sun Microsystems!Mit einer wachsenden Kundenliste, die von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu Regierungsbehörden reicht, strebt ProStar bis 2025 einen wiederkehrenden Umsatz von 200 Mio. CAD an. US-Bundesstaaten gehen bereits dazu über, den Einsatz des "PointMan"-Systems von ProStar gesetzlich vorzuschreiben! Der Bundesstaat Colorado, in dem das Unternehmen seinen Hauptsitz hat, verlangt nun, dass keine staatlich finanzierten Infrastrukturarbeiten durchgeführt werden dürfen, ohne dass die Verantwortlichen PointMan verwenden.Smarte Investoren, die wachstumsstarke und extrem unterbewertete Technologie-Aktien mit einem hohen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen suchen, sind bei ProStar goldrichtig.Zusammenfassung für Schnellleser:- In den USA werden jährlich über 10 Mrd. USD für die Ortung von unterirdischen Versorgungsleitungen und Infrastrukturen ausgegeben.- Die heutigen veralteten Methoden zur Ortung und Erkennung von unterirdischen Versorgungsleitungen führen allein in den USA zu rund 500.000 Schadensfällen pro Jahr, was das Risiko von Verletzungen und Todesfällen erhöht sowie zu enormen finanziellen und ökologischen Kosten führt.- PointMan verlagert die veraltete Infrastrukturdatenspeicherung von den Aktenschränken in die Cloud und stellt den Kunden von ProStar Daten in Echtzeit und in Vermessungsqualität zur Verfügung.- Die mehrfach preisgekrönte und mit 19 Patenten geschützte PointMan-Lösung von ProStar wird von einer wachsenden Anzahl namhafter Kunden genutzt, die von Fortune-500-Unternehmen bis zu US-Regierungsbehörden reicht. Das Colorado Department of Transportation hat kürzlich den Einsatz von PointMan ab Januar 2021 vorgeschrieben. Die Liste der Bundesstaaten, welche den Einsatz prüfen, wächst kontinuierlich.- In Zusammenarbeit mit der Ingenieursabteilung der Louisiana Tech University bietet ProStar der nächsten Generation von Ingenieuren die Möglichkeit, mit PointMan zu arbeiten.- KCI Technologies, eines der Top-Ingenieurbüros in den USA mit 55 Niederlassungen im ganzen Land, setzt auf die PointMan-SaaS-Lösung von ProStar.- Management und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen besitzen 30 Prozent aller Aktien und sind an eine Haltefrist von bis zu 36 Monaten gebunden.Der Startschuss ist gefallenProStar hat im Januar 2021 - weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit - einen indirekten Börsengang aufs Parkett gelegt, indem das Unternehmen in einen Börsenmantel gerutscht ist. Dies eröffnet Investoren wie Ihnen die Möglichkeit, am starken Wachstum von ProStar teilzuhaben, bevor die breite Masse einsteigt.Quelle:www.prostarcorp.comMit seinem bereits kommerzialisierten Hauptprodukt hat ProStar mit Trimble (NASDAQ: TRMB) einen 18 Mrd. USD schweren Marktführer im Bereich Geografische Informationssysteme (GIS) als strategischen Partner an Land gezogen.In Kombination mit einem wachsenden Kundenportfolio, zu dem bereits einige der größten Ingenieur- und Baufirmen in den USA sowie Kanada gehören, befindet sich ProStar an einem sehr günstigen Punkt in seinem Investitionslebenszyklus, der von Value-Investoren nicht ignoriert werden sollte.ProStar löst ein großes Problem, das die internationale Vermessungs- sowie Bauindustrie plagt und bündelt seine Software PointMan in einer einfach zu bedienenden, integrierten mobilen und Cloud-basierten Plattform. Das Unternehmen beabsichtigt, seinen bereits robusten Cashflow exponentiell zu steigern, indem es PointMan als SaaS-Modell für Unternehmen einer Vielzahl weiterer Branchen anbietet. Dazu zählen neben Ingenieur- und Bauwesen beispielsweise Telekommunikation, Eisenbahn, Elektrizität und Öl & Gas.Das patentgeschützte und mehrfach ausgezeichnete PointMan-System versorgt ProStar-Kunden mit vermessungstauglichen unterirdischen Infrastruktur-Ortungsdaten in Echtzeit, die ihnen Geld sparen, die Umwelt schützen und letztendlich unser aller Leben sicherer machen.Das RiesenproblemQuelle:www.prostarcorp.comUm das Ausmaß der Entlastung einschätzen zu können, die PointMan der Multi-Billionen-Dollar-Infrastruktur-Industrie bietet, muss man zunächst den Umfang und die Schwere des Problems verstehen.Eine kürzlich in Großbritannien durchgeführte Umfrage unter Interessenvertretern der Bauindustrie hat ergeben, dass die Befragten unzuverlässige (d.h. ungenaue bzw. unvollständige) Aufzeichnungen als größte Risikoquelle für Schäden an der unterirdischen Infrastruktur identifizierten (Quelle:geospatial.blogs.com/geospatial/underground-infrastructure).Bei rund 56 Millionen Kilometern an unterirdischen Rohrleitungen und Versorgungseinrichtungen in den USA werden jährlich schätzungsweise 10 Mrd. USD für die Erkennung unterirdischer Infrastruktur ausgegeben.Wenn eine Versorgungsleitung oder Pipeline aufgrund schlechter Informationen getroffen wird, können schlimme Dinge passieren - es besteht die Gefahr von Verletzungen und Todesfällen. Die Unterbrechung der kritischen Kommunikation und anderer Infrastrukturdienste vor Ort können die Folge sein. Es kann auch zu schweren Umweltschäden kommen, da die Gefahr besteht, dass beispielsweise Erdöl in unsere Wassersysteme, Flüsse, Seen und Meere gelangt.Unzuverlässige Standortinformationen über unterirdische Versorgungseinrichtungen führen laut Experten jährlich zu 500.000 Vorfällen in den USA und verursachen einen Schaden in Höhe von 50 bis 100 Mrd. USD.Die derzeitigen Methoden zur Identifizierung der Lage von unterirdischen Versorgungsleitungen sind so veraltet, dass es eigentlich schon unabsichtlich komisch ist, wenn es nicht so gefährlich wäre. Die alte Methode umfasst elektromagnetische Werkzeuge und eine Farbdose oder eine Fahne, um die jeweilige Stelle zu markieren, wobei Papierdokumente und Karten die Hauptquelle für die Speicherung dieser Informationen bleiben.Versorgungskarten liegen oft in Form von Konstruktionszeichnungen oder Skizzen vor und zeigen in vielen Fällen relative Standorte auf der Grundlage von Objekten, wie z. B. einem Bordstein oder einem Gebäude. Wenn sich die Lage des Bordsteins geändert hat oder das Gebäude nicht mehr existiert, dann ist die Verwendung dieses Referenzobjekts zur Angabe der relativen Position nicht mehr gültig.Diese veralteten Systeme und Arbeitsabläufe führen häufig zu ungenauen oder fehlerhaften Informationen, die kostspielige Verzögerungen, Verluste von Menschenleben und Verletzungen verursachen - ganz zu schweigen von Schäden an Eigentum und unserer wertvollen Umwelt.Die preisgekrönte Software-as-a-Service (Saas)-Lösung PointManQuelle:www.twitter.com/ProStar_GeocorpPointMan von ProStar integriert mobile und Cloud-Anwendungen mit GPS-Karten und Werkzeugen zur Lokalisierung von Versorgungseinrichtungen, um ProStar-Kunden Daten in Echtzeit und in Vermessungsqualität zu liefern.Die Fähigkeit von PointMan, dieses andauernde Dilemma zu beenden, hat bereits die Aufmerksamkeit der staatlichen Behörden auf sich gezogen und im Ergebnis zu einer namhaften Kundenliste mit einigen der weltweit größten Ingenieur-, Bau- und Infrastrukturfirmen geführt.Das Ziel von ProStar ist es, PointMan zum De-facto-Standard in der unterirdischen Leitungsortung zu machen. Jüngste Entwicklungen haben die Unterstützung und den Bedarf der Industrie für PointMan bestätigt.Am 21. Januar 2021 gab das Unternehmen eine Partnerschaft mit der Louisiana Tech University (LTU) bekannt, in deren Rahmen PointMan in das Studium der LTU-Ingenieursfakultät integriert wird.Dr. John Matthews, Director of the Trenchless Technology Center (TTC) und Associate Professor der LTU, sagte: "PointMan bietet meinen Studenten die Möglichkeit, sich mit einer neuen und innovativen Technologie vertraut zu machen, die jetzt von Baufirmen, Ingenieur- und Vermessungsunternehmen sowie Regierungsbehörden vorgeschrieben wird."Der Ingenieur-Professor fuhr fort: "Wir wollen, dass unsere Ingenieur-Absolventen die am besten ausgebildeten Studenten sind, wenn sie ins Berufsleben eintreten. Die Arbeit mit einer robusten mobilen und Cloud-Datenerfassungslösung wie PointMan von ProStar hilft uns, dieses Ziel zu erreichen."Am 26. Januar 2021 meldete ProStar, dass KCI Technologies, eines der führenden Ingenieurbüros in den USA mit 1.700 Mitarbeitern und 55 Niederlassungen im ganzen Land, die SaaS-Lösung PointMan von ProStar eingeführt hat."PointMan bietet KCI einen effizienteren Arbeitsablauf, eine verlässliche Datenqualität und -präzision und es ist außerdem bei weitem die einfachste Lösung, die ich je benutzt habe, wenn man sie mit den anderen großen mobilen GIS-Lösungen auf dem Markt vergleicht", sagte Joseph Porter, National Training and Quality Control Manager der S.U.E. and Utility Coordination-Abteilung von KCI.Den ultimativen Ritterschlag erhielt ProStar am 8. Juli 2020, als man eingeladen wurde, dem GIS Business Partner-Programm von Trimble (Nasdaq: TRMB) beizutreten, was die nahtlose Integration von PointMan in die Hardware von Trimble ermöglicht. Diese strategische Partnerschaft öffnet im Grunde alle Türen und gibt ProStar eine globale Plattform, um sein Produkt über 163 Trimble-Händler weltweit zu präsentieren und unendlich viele neue Kunden zu erreichen.Stephanie Michaud, Strategic Marketing Manager bei Trimble, sagte bei der Bekanntgabe der Partnerschaft zwischen ProStar und Trimble Folgendes: "Gemeinsam verändern Trimble und ProStar die Art und Weise, wie Bauunternehmen, Ingenieur- und Vermessungsbüros sowie staatliche Verkehrsbehörden Daten der Versorgungsinfrastruktur erfassen, speichern und nutzen. Indem sie die Leistungsfähigkeit der Geodaten-Technologie nutzen, sind sie in der Lage, fundiertere Entscheidungen vor Ort zu treffen."Durchsetzbarer und umfassender PatentschutzQuelle:www.prostarcorp.comProStar hat durch sein zentrales, verteidigungsfähiges geistiges Eigentum die Erfassung und Visualisierung von Daten zur unterirdischen Versorgungslage fest im Griff. Einfach ausgedrückt: Die Patente von ProStar schützen praktisch jedes Verfahren, welches zur digitalen Identifizierung, Erfassung, Kartierung und Visualisierung unterirdischer Versorgungsleitungen erforderlich ist.Das Unternehmen hat effektiv einen Graben gezogen, um das zu schützen, was in der gesamten Branche zunehmend als unverzichtbares Werkzeug angesehen wird. Die Effektivität und der Wert der 19 erteilten Patente von ProStar zeigt sich anhand der hochkarätigen Kunden, welche man halten und dazu gewinnen konnte.SaaS-Modell mit exponentiell steigenden und wiederkehrenden UmsätzenProStar ist bereits auf einem guten Weg zu einer robusten Wachstumskurve und erwartet, das Jahr 2021 mit einem Umsatz von 4,0 Mio. CAD abzuschließen. Geht man von einem Abonnementpreis von 1.995 USD/Jahr für PointMan PRO aus, müsste das Unternehmen etwas mehr als 10.000 Kunden haben, um den Meilenstein von 20 Mio. CAD Jahresumsatz zu erreichen.In Anbetracht der schieren Größe der Branche, des dringenden Bedarfs an PointMan und den durchsetzbaren Patenten zur Sicherung der Technologie hat ProStar bis 2025 satte 100.000 Kunden fest im Visier, was bei den heutigen Preisen einem Umsatz von 200 Mio. CAD entsprechen würde. Wir glauben, dass diese Zahlen konservativ geschätzt sein könnten.Der charismatische CEO und Präsident, Page Tucker, ist ein kompetenter und anerkannter Visionär in der Entwicklung von Datenmanagement- und GIS-Lösungen sowie Autor von mehreren Patenten. Unterstützt wird er vom Finanzvorstand Jonathan Richards und dem Chief Operating Officer, Vasa Dasan, einem renommierten Veteranen im Bereich Cloud-, Mobile- und SaaS-Technologien und Autor von viel beachteten Büchern, Patenten sowie Industriestandards.Herr Dasan war 15 Jahre lang Chief Technology Officer von Sun Microsystems Services Division und Cheftechnologe für die Cloud Computing Services des Unternehmens. Alle drei Start-Ups, an denen er nach der Akquisition von Sun Microsystems beteiligt war, wurden ebenfalls übernommen.Vice President Carl Lashu, ehemaliger CIO von HSBC Canada in Europa und Leiter der Software Delivery Europe, hat mehr als 30 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Leitung von Informationstechnologie-, Betriebs- und Programm-Management-Teams. Er zeichnete für ein Team von über 500 Software-Ingenieuren und IT-Experten in Vancouver, Toronto und Montreal verantwortlich.Warum der ProStar-CEO sein Unternehmen für das Google Maps der Versorgungsinfrastruktur hält, erfahren Sie bei der folgenden Präsentation:Quelle:www.youtube.com/watch?v=HV1hN7tD77w&t=66sFAZIT: Unter Berücksichtigung von rund 89,7 Mio. ausstehenden Aktien liegt der Börsenwert von ProStar Holdings Inc. (WKN: A2QQHR) derzeit bei rund 64,6 Mio. CAD. Management und Mitarbeiter halten rund 30 Prozent der Aktien.Da in den kommenden Jahren immer mehr Infrastrukturaktivitäten und entsprechende Ausgaben anstehen, hat fast alles, was zu Kosteneinsparungen und höherer Effizienz beiträgt, eine große Zukunft. Je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, desto erstaunter waren wir, dass es in den USA keine präzisere Methode gibt, um unterirdische Leitungen verschiedenster Art zu lokalisieren. Der Bedarf ist auf jeden Fall enorm, vor allem, um die regelmäßigen Schäden und damit verbundenen Kosten zu minimieren.Wenn man bedenkt, dass die 56 Millionen Kilometer an unterirdischen Pipelines, Versorgungsleitungen usw. etwa dem 15-fachen der Gesamtlänge der amerikanischen Autobahnen entsprechen, erkennt man das gigantische Potenzial einer technologisch modernen Methode zum Auffinden und Schützen der entsprechenden Infrastruktur.ProStar hat eine bahnbrechende SaaS-Lösung entwickelt, um die Art und Weise, wie die globale unterirdische Infrastruktur kartiert, protokolliert und gemeinsam genutzt wird, komplett zu verändern. Was Bauunternehmern nun zur Verfügung steht, ist eine hochmoderne Software, die es ihnen ermöglicht, unterirdische Strukturen, Leitungen usw. auf den Zentimeter genau zu lokalisieren. Das hilft der Umwelt, rettet Leben und spart den ProStar-Kunden eine Menge Geld.Quelle:www.pointman.comDas Umsatz- und Gewinnpotenzial von ProStar ist beträchtlich. Die Neukunden-Pipeline ist prall gefüllt. ProStar bietet drei verschiedene Abo-Modelle für seine Softwarelösung an. Dazu zählen PointMan PLUS (495 USD pro Lizenz), PointMan PRO (1.995 USD pro Lizenz) und PointMan ENTERPRISE (120.000 USD für bis zu 100 Lizenzen). Interessanterweise zahlen die ProStar-Kunden jährlich im Voraus.Diese Preise sind ein Schnäppchen im Vergleich zu den Kosten, die Ingenieuren und Auftragnehmern entstehen, vor allem wenn Dinge mit veralteten Prozessen schief gehen. Mit einigen US-Bundesstaaten in der Pipeline und Partnern wie Trimble an Bord, sind der Kursfantasie keine Grenzen gesetzt.Zusammen mit dem strategischen Partner Trimble trauen wir es dem Top-Management von ProStar zu, innerhalb von fünf Jahren allein 500.000 PointMan PRO-Abos weltweit an den Mann zu bringen. Dann reden wir von wiederkehrenden Umsätzen in Höhe von fast 1,0 Mrd. CAD. Die Bruttogewinnmarge sollte dann bei über 95 Prozent liegen!Wir sehen das erste Kursziel für die Aktie von ProStar Holdings Inc. (WKN: A2QQHR) auf Sicht von 6-12 Monaten bei 2,50 CAD. In den kommenden Wochen und Monaten rechnen wir mit einem starken und kontinuierlichen Newsflow.Die ProStar-Aktie kann spesengünstig in Frankfurt oder direkt in Kanada gehandelt werden. Da die Aktie erst seit Donnerstag, den 4. Februar 2021, in Frankfurt handelbar ist, sollten Sie sich die seltene Gelegenheit nicht entgehen lassen, bei dieser sich anbahnenden Riesenerfolgsstory von Beginn an mit dabei zu sein. 