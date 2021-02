SPD-Chefin Esken fordert Wahlrecht ab 16 Jahren

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chefin Saskia Esken macht sich für eine Senkung des Wahlalters in Deutschland stark. Junge Menschen sollten stärker in politische Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden, sagte Esken im Anschluss an die zweitägige SPD-Vorstandsklausur am Montag. "Wir wollen deshalb, dass man künftig auch im Bund ab 16 wählen darf." Zusätzlich wünscht sie sich, dass bei der Erarbeitung von Gesetzen ein sogenannter Jugend-Check gemacht werde. "Also eine Abschätzung der Folgen eines Gesetzes auf junge Menschen", so Esken.

Insbesondere in der Corona-Krise fühlen sich laut der SPD-Chefin viele Jugendliche nicht gehört: "Da müssen wir besser werden". Schließlich seien es aktuell junge Menschen, die große Opfer brächten und deren Alltag mit am stärksten von den Corona-Maßnahmen betroffen sei. "Corona ist für uns alle eine Extremsituation aber für Kinder und Jugendliche fällt diese Pandemie in eine prägende Phase ihres Lebens und das macht den Unterschied", sagte Esken.

Die SPD-Chefin hatte sich bereits im Sommer vergangenen Jahres für eine Absenkung des Wahlalters ausgesprochen. Unterstützung erhielt sie damals unter anderem von Grünen-Chef Robert Habeck./jrz/DP/nas