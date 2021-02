Corona-Krise zwingt Unternehmen zu mehr Flexibilität / Flexibilitätsindex von Aurum Interim Management zeigt deutlichen Anstieg von 3,67 auf 4,47 (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Deutschlands Unternehmen haben in puncto Flexibilität undAgilität im vergangenen Jahr aufgeholt. Während der Flexibilitätsindex derdeutschen Wirtschaft für 2019 noch bei nur durchschnittlichen 3,67 lag, spranger für 2020 auf starke 4,47 von 6. Ein deutlicher Anstieg, der zeigt, dass diemeisten Unternehmen schnell auf die Corona-Krise reagiert haben. Das belegen dieaktuellen Zahlen aus dem jüngsten Flexibilitätsmonitor. Der AurumFlexibilitätsindex ist eine neue, wissenschaftlich fundierte Kennziffer, die denFlexibilitäts- und Agilitätsgrad von Unternehmen bewertet. Entwickelt wurde ervon Aurum Interim Management, einem der führenden Interim Management Provider inDeutschland, in Zusammenarbeit mit der CBS International Business School, einerder renommiertesten privaten Hochschulen."Es ist beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit und in welchem Ausmaß esUnternehmen in Deutschland gelungen ist, sich auf die neuen Gegebenheiten in derCorona-Krise einzustellen", kommentiert Axel Oesterling, Geschäftsführer vonAurum Interim Management, das Ergebnis des zweiten Flexibilitätsmonitors. "Wirkönnen fast so etwas wie einen Flexibilitätsboost feststellen." Mehr als 500Führungskräfte und Manager aus der Wirtschaft wurden im Zuge der zweiten Auflagedes Flexibilitätsmonitors branchenübergreifend befragt. Die Ergebnisse belegeneinen klaren Anstieg im Vergleich zum vergangenen Jahr. "Fast alle abgefragtenFlexibilitätsdimensionen wurden 2020 um fast einen Skalenpunkt besser bewertetals 2019", konstatiert Studienleiterin Prof. Dr. Irene López von der CBSInternational Business School. "Das belegt, dass die durch Corona bedingteerforderliche Umstellung von Arbeitsprozessen sowie -methoden überwiegend gutfunktioniert hat."Flexibilität als wichtige Säule für UnternehmenserfolgDie Bewertung der Wichtigkeit von Flexibilität für den Unternehmenserfolg istmit einem Index von 4,81 unverändert hoch geblieben (2019: 4,86). Mit einemSprung von 3,67 auf jetzt 4,47 wird dagegen der Status Quo derunternehmenseigenen Flexibilität viel besser eingeschätzt. Axel Oesterling siehtdarin ein gutes Zeichen: "Es sieht für mich wie eine Aufholjagd aus. DenUnternehmen ist es gelungen, die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit, diewir im letzten Jahr noch klar erkennen konnten, zu schließen. Die Corona-Krise -das ist wahrscheinlich das einzig Positive - hat sich klar alsFlexibilitätsmotor erwiesen. Wie nachhaltig dieser Trend ist, wird sich jedoch