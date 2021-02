Schaeffler-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. So springt der Kurs um rund zehn Prozent nach oben. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 7,25 EUR. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Die Ausgangslage hat sich mit diesem Anstieg nun massiv verbessert. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Immerhin erklimmt der Titel ein neues Monatshoch. Dieser Hochpunkt wurde bisher bei 6,96 EUR ausgelotet. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Denn diese Linie verläuft bei 6,09 EUR, sodass für Schaeffler Aufwärtstrends gelten. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

Fazit: Wie geht es bei Schaeffler jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.