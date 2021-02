FRANKFURT (dpa-AFX) - An den Aktienmärkten weltweit geht es unermüdlich aufwärts. Der nahezu unerschütterliche Glaube an eine wieder in Schwung kommende Weltwirtschaft gab Auftrieb. Umfangreiche Corona-Hilfspakete sowie globale Impfkampagnen und sinkende Neuinfektionszahlen unterfüttern diese Hoffnungen.

So erklommen an diesem Montag nicht nur die US-Börsen erneut Bestmarken und der japanische Nikkei 225 überwand erstmals seit dem Jahr 1990 die Marke von 29 000 Punkten. Auch hierzulande gelang dies den drei wichtigsten deutschen Indizes: Der Dax kletterte bereits am Morgen bis knapp unter 14 170 Punkte, bevor die Gewinne dann bis Handelsschluss allerdings wieder nahezu vollständig abbröckelten. Die beiden Nebenwerte- Indizes, der MDax der mittelgroßen Werte und SDax für die Werte darunter, markierten ebenfalls Rekordstände.