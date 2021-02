Erste Ausstrahlung der Feier des Frühlingsfestes in Baise im chinesischen Zentralfernsehen (CCTV)

BAISE, China, 8. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Das Sonderprogramm „Unser chinesischer Traum: Landesweite Feier des Frühlingsfestes 2021" des chinesischen Zentralfernsehens (CCTV) wurde kürzlich in Baise in der autonomen Region Guangxi Zhuang, gedreht. Das gibt die Agentur für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus von Baise bekannt. Die Sendung wird am 10. Februar um 19:30 Uhr auf CCTV-3 und am 11. Februar (Chinesischer Silvesterabend) um 12:30 Uhr auf CCTV-1 erstmals ausgestrahlt. Danach erfolgt während des gesamten chinesischen Neujahrsfestes eine kontinuierliche Ausstrahlung auf beiden Kanälen in der Hauptsendezeit.