MLP SE: MLP schließt Vertrag über Erwerb von 100 Prozent des Industrieversicherungsmaklers RVM



08.02.2021

MLP hat heute über die 100-prozentige Tochtergesellschaft MLP Assekuranzmakler GmbH einen Vertrag über den Erwerb von 100 Prozent an der RVM Versicherungsmakler GmbH & Co. KG inklusive deren wesentlicher Tochtergesellschaften ("RVM") geschlossen. Mit der Transaktion baut MLP die Marktposition für Gewerbe- und Industrieversicherungen strategisch aus und legt die Basis für weitere Zukäufe von mittelständisch geprägten Marktteilnehmern in diesem Beratungsfeld. Mit der MLP Assekuranzmakler GmbH als Zwischenholding wird ein neues Segment Industrieversicherungsmakler geschaffen.