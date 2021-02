EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen Net Asset Value per 31. Januar 2021 08.02.2021 / 18:00

Zug, 8. Februar 2021

Net Asset Value per 31. Januar 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per

31. Januar 2021 EUR 98.14 (CHF 106.00), was einer positiven Veränderung von 1.4% in EUR respektive 1.2% in CHF seit dem 31. Dezember 2020 entspricht.

Der Anstieg des NAV im Berichtsmonat resultiert aus einer vorteilhaften FX-Bewegung im EUR/USD sowie positiven Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Clarus Lifesciences III, ALPHA Russia & CIS Secondary und Avista IV, sowie bei dem Co-Investment Enanta Pharmaceuticals, einem US-amerikanischen Biotechnologieunternehmen.

Das Portfolio war im Januar mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 4,1 Mio. cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Sycamore II aus dem Teilverkauf von CommerceHub, einer cloudbasierten E-Commerce-Plattform, von Eagletree IV aus dem Verkauf von Anteilen an Corsair, einem Anbieter von Hochleistungs-Computerperipheriegeräten und -Hardware, sowie von Kennet III aus dem Verkaufserlös von Revolution Prep, einer Web-Tutoring-Software, und Conversica, einem Entwickler automatisierter virtueller Assistenten für Sales Enablement und Kundensupport.

Im Berichtsmonat hat PEH im Rahmen des Emerging Manager Programms eine Kapitalzusage von GBP 1,0 Mio. an Latitude II, einen Venture Fonds mit Schwerpunkt auf Growth und Late-stage Technologieinvestitionen in Großbritannien und GBP 0,4 Mio. an LocalGlobe XI, einen Venture Fonds mit Schwerpunkt auf Seed-stage Technologieinvestitionen in Großbritannien, getätigt.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.