NOXXON BERUFT FÜHRENDE BAUCHSPEICHELDRÜSENKREBS-EXPERTEN IN WISSENSCHAFTLICHEN BEIRAT

NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris: ALNOX), ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf der Verbesserung von Krebstherapien durch gezielte Einwirkung auf die Tumormikroumgebung (TME), gab heute die Ernennung von vier führenden Bauchspeicheldrüsenkrebs-Experten in seinen wissenschaftlichen Beirat ( Scientific Advisory Board , SAB) bekannt. Unter der Leitung des neu ernannten Vorsitzenden, Jose Saro, MD, wird das SAB NOXXON bei den klinischen Programmen in dieser Indikation strategisch und wissenschaftlich beraten.

Die Gründung und Zusammensetzung des SAB spiegelt die klinische Entwicklungsstrategie von NOXXON wider, da sich das Unternehmen darauf vorbereitet, eine zweiarmige Phase-2-Studie in Bauchspeicheldrüsenkrebs in Europa und den USA zu starten. Die Studie wird NOX-A12 mit einem Anti-PD1-Antikörper und mit zwei verschiedenen Standard-Chemotherapieschemata in der Zweitlinientherapie von Bauchspeicheldrüsenkrebs noch in diesem Jahr testen.

"Dadurch, dass die Mehrheit unserer neu ernannten SAB-Mitglieder aus erstklassigen Kompetenzzentren in den USA kommen, ebnen wir den Weg für NOXXON, um in dieser wichtigen Region für pharmazeutische Forschung und Entwicklung aktiver zu werden", sagte Dr. Jarl Ulf Jungnelius, Senior Medical Advisor von NOXXON.

NOXXON plant bei der Weiterentwicklung seiner Programme das Profil des wissenschaftlichen Beirats auf andere Bereiche zu erweitern.

Die Mitglieder des SAB von NOXXON für Bauchspeicheldrüsenkrebs sind unten aufgeführt. Biografien für jedes Mitglied werden auch auf der NOXXON-Website verfügbar sein.

Chiorean, E. Gabriela, MD

Professorin für Medizin an der University of Washington School of Medicine

Professorin, Abteilung für klinische Forschung am Fred Hutchinson Cancer Research Center