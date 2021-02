Frankfurt / New York 08.02.2021 - Biotech-Aktien zeigen sich zum Wochenauftakt überwiegend fester. Im deutschen Handel geht es für BB Biotech und MagForce aufwärts. Papiere von MorphoSys verlieren 1,7 Prozent. An der Wall Street steigt der Sektor ebenfalls leicht.



Der DAX bewegt sich am Nachmittag um 0,4 Prozent auf 14.108 Punkte nach oben. Hier steigen Infineon, Deutsche Bank und Covestro. Auf der anderen Seite stehen RWE, Delivery Hero und Fresenius. Der MDAX steigt um 0,4 Prozent auf 32.534 Punkte. Der TecDAX verbessert sich um 0,7 Prozent auf 3.531 Zähler, gestützt von 1&1 Drillisch, United Internet und Varta. Auf der anderen Seite stehen Carl-Zeiss Meditec, New Work und Sartorius. Dialog Semiconductor klettern nach der Übernahme durch die japanische Renesas um 16,4 Prozent.





Zum Wochenauftakt bewegen sich die Aktienmärkte weiter aufwärts. An der Wall Street werden neue Hochs erreicht, bedingt durch die Aussicht auf ein weiteres Konjunkturpaket.In Deutschland wurde heute berichtet, dass die Industrieproduktion im Dezember um 1,0 Prozent zurückgegangen ist. Der wichtige Sentix Investor Confidence Index für die Euro-Zone ist derweil im Februar um von 1,3 auf minus 0,2 Prozent gefallen. Erwartet wurde ein Anstieg auf 1,9 Punkte.An der Wall Street steigt der Dow Jones Index um 0,3 Prozent auf 31.284 Punkte, die NASDAQ kann sich um 0,6 Prozent auf 13.933 Punkte verbessern.Im deutschen Handel geht es für die Papiere von BB Biotech um 3,0 Prozent auf 83,80 Euro nach oben. MagForce klettern um 1,8 Prozent auf 4,64 Euro, Evotec klettern um 1,7 Prozent auf 33,80 Euro.Papiere von Biotest verbessern sich um 0,4 Prozent auf 28,00 Euro und Vita34 notieren unverändert bei 13,80 Euro.Auf der Verliererseite stehen 4SC, die sich um 3,7 Prozent auf 1,98 Euro verbilligen. MorphoSys korrigieren um 1,4 Prozent auf 95,10 Euro und Qiagen geben 0,5 Prozent auf 44,97 Euro ab.An der Wall Street steigt der NASDAQ Biotechnology Index um 1,8 Prozent auf 5.408 Punkte.Hier geht es für Arrowhead um 2,0 Prozent auf 88,65 USD nach unten, Gilead Sciences geben 0,7 Prozent auf 68,00 USD und für Sarepta Therapeutics geht es um 0,8 Prozent auf 95,03 USD nach unten.Puma Biotech können sich derweil um 4,1 Prozent auf 12,76 USD verbessern. Biogen steigen um 0,8 Prozent auf 267,25 USD. Amgen gewinnen 0,3 Prozent auf 236,93 USD hinzu und Vertex Pharma verbessern sich um 0,2 Prozent auf 215,85 USD.Der Einsatz künstlicher Intelligenz wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Nicht nur autonomes Fahren oder persönliche digitale Assistenten werden dabei den Menschen unterstützen. Auch im professionellen Umfeld rückt der breite Einsatz immer näher.Perimeter Medical Imaging AI, Inc. (WKN: A2P6BF) verwendet künstliche Intelligenz bei der Bildgebung in Geräten, die Chirurgen, Radiologen und Pathologen bei der Visualisierung von mikroskopischen Gewebestrukturen bei einem klinischen Eingriff unterstützt.Perimeter Medical Imaging hat ein eigenes Bildgebungssystem entwickelt, das mit KI-Algorithmen kombiniert die Krebschirurgie revolutioniert. In einem ersten Schritt betrifft dies vor allem die Brustkrebschirurgie. Die Plattformtechnologie erlaubt es aber, bei jeder Krebsoperation eingesetzt zu werden. Die OTIS-Plattform wurde von der FDA in den USA als Bildgebungsgerät zugelassen und könnte aufgrund des Geschäftsmodells von Perimeter Medical Imaging bereits im vierten Quartal 2020 erste Umsätze generieren.Quelle:www.perimetermed.comDas leistungsstarke Geschäftsmodell Perimeter Medical Imaging nimmt dabei Anleihen bei den etablierten Herstellern von Trockenrasierern, die einen regelmäßigen Kauf von neuen Rasierklingen erfordern. Im Falle von Perimeter Medical Imaging werden dabei bei jeder Operation Verbrauchsmaterialien im Wert von 750 USD benötigt.Die Technologie des Unternehmens kommt auch in der Branche gut an. Das Cancer Prevention and Research Institute of Texas hat Perimeter Medical Imaging im August 2019 einen Forschungszuschuss in Höhe von 7,4 Mio. USD gewährt. Perimeter Medical Imaging stand dabei im Wettbewerb mit fast 30 anderen Unternehmen.Die Kollegen von EquityGuru haben sich kürzlich mit Perimeter Medical Imaging AI beschäftigt. Chris Parry hat dabei unter anderem die Möglichkeiten betont, die sich allein aus dem Bereich der Brustkrebsbehandlung ergeben. Lesen Sie hier mehr:https://bit.ly/3opbEVN Beachten Sie den Disclaimer auf EquityGuru!Der neue CEO von Perimeter Medical Imaging AI, Jeremy Sobotta, hat sich im September noch in seiner Rolle als CFO in einem Interview zu den jüngsten Entwicklungen der OTIS-Plattform geäußert. Dieses finden Sie in englischer Sprache hier:https://youtu.be/MOA7uIAnkEQKürzlich hat sich Robert McWirther, der Chef von Selective Asset Management im Rahmen einer Call-In Sendung von BNN Bloomberg zu Perimeter Medical geäußert. McWirther sagte darin, dass das Unternehmen eine großartige Möglichkeit mit bedeutendem Aufwärtspotential darstelle. Die Sendung sehen Sie unter folgendem Link, McWirther äußert sich zu Perimeter Medial ca. ab Minute 27:https://bit.ly/3kotzsJPerimeter Medical Imaging AI teilte am 20. Oktober 2020 mit, dass mit sofortiger Wirkung Jeremy Sobotta zum CEO und Tom Boon zum Chief Operating Officer ernannt wurden. Sobotta war zuvor als CFO bei Perimeter Medical tätig. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/34fxxPiPerimeter Medical Imaging AI legte am 23. November 2020 die Zahlen für das dritte Quartal vor. Dabei verwies das Unternehmen auf die Anerkennung des 2020 Texas Life Science Forums, eines der "zehn vielversprechendsten Unternehmen" zu sein. Das Unternehmen erwirtschaftete im dritten Quartal einen Gewinn von 800.030 CAD, Ende September beliefen sich die Barbestände und Baräquivalente auf 9,065 Mio. CAD. Die gesamte Mitteilung finden Sie hier:https://ir.perimetermed.comDer Börsenwert von Perimeter Medical Imaging AI, Inc. (WKN: A2P6BF) liegt gegenwärtig bei rund 155 Mio. CAD und hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Aufwärtsbewegung gezeigt. Ende Juni 2020 konnte das Unternehmen rund 10 Mio. CAD an Wachstumskapital einsammeln und verfügt noch über 6 Mio. CAD in Aktien von Nano One Materials. Hinzukommen die Fördermittel und die Aussicht auf Umsätze noch in diesem Jahr.Wie Perimeter Medical Imaging AI, Inc. (WKN: A2P6BF) sich in den nächsten zwölf bis achtzehn Monaten entwickeln dürfte und warum das Unternehmen ein klassischer Übernahmekandidat ist, lesen Sie im jüngsten Profiteer-Update hier:https://bit.ly/3e0fdwyHinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Perimeter Medical Imaging AI, Inc. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens Perimeter Medical Imaging AI, Inc. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!