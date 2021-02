Grenke, Encavis, Paypal, Bayer, Biontech – brisante news

Einigung mit Klägern, Unregelmäßigkeiten in der Compliance, Short-Squeeze nach Wunsch womöglich, doppelte Wirksamkeit des Impfstoffs und Rekordhoch nach den Zahlen – in unserem Börsendienst waren wir zum Wochenauftakt in allen Depots aktiv und haben alle Depots auf neue Höchststände gehoben. Das Markenwertportfolio rennt von Rekord zu Rekord und jeden Tag liegt ein anderer unserer 16 Titel in den Indizes ganz vorn. Wer sich überzeugen mag – das Markenwertportfolio ist Teil unseres großen Börsendienstes oder kann separat gebucht werden. Auch monatlich kündbar, logo. Dazu Grenke ein Thema – neue Chance wie im Spätsommer? Zweite Chance? Dann verkaufen wir die Hälfte unserer Long-Position auf Varta im NEUEN Optionsscheindepot. 60% Gewinn in 2 Wochen. Wir sagen Danke und damit hat sich für die meisten wohl das Abo schon mehr als gelohnt. Dies alles und viel mehr mit Audio, Video, Research, unserem “Stay-at-home-Spekulativ” Kalender uvw. gibt es im Börsendienst zum Wochenauftakt. Und jeden Tag volles Programm aktuell auf 200% Arbeitslevel, da Börse soviel Spaß macht und so schöne Gewinne jeden Tag bringt. Übrigens – unser Tipp von letzten Montag, Wallstreet:Online als Aktie sowie Flatex – schaut selbst….