Ein neues Rekordlevel ist im DAX erreicht worden. Per Schlusskurs konnte sich der Index jedoch nicht vom Vortagesschluss absetzen. Was waren die Storys am heutigen Tag?

Heute erlebten wir einen kurzen DAX-Rekord. Das Warten auf den US-Stimulus bringt Phantasie, RWE war indessen schwach. Was waren die Hintergründe im Handel? Erfahren Sie dies im LS-X-Marktbericht.

