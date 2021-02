^ DGAP-News: Cryptology Asset Group PLC / Schlagwort(e): Stellungnahme/Stellungnahme Cryptology Asset Group PLC: Aktien der Cryptology Asset Group p.l.c. in Tradegate-Handel einbezogen

Aktien der Cryptology Asset Group p.l.c. in Tradegate-Handel einbezogen

Sliema, Malta, 8. Februar 2021 - Sämtliche Aktien der Cryptology Asset Group p.l.c. ("Cryptology", Gesellschaft) wurden in den Tradegate-Handel der Deutschen Börse einbezogen. Cryptology ist davon überzeugt, dass hierdurch ihre Wahrnehmung an den Kapitalmärkten verstärkt, der Zugang zu Europäischen Investoren erleichtert und die Aktionärsbasis weiter diversifiziert wird.

Das Listing steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von Cryptology und untermauert das Bestreben, Europas führender Investor in Krypto-Assets sowie auf Blockchain-Technologie basierender Geschäftsmodelle zu werden.

Cryptology Wertpapierkennnummern und Ticker-Symbol:



- ISIN: MT0001770107



- WKN: A2JDEW



- Ticker: 4UD



Über Cryptology Asset Group p.l.c.:



Cryptology ist eine europäische Investmentgesellschaft, die in relevante Unternehmen und Geschäftsmodelle im Krypto- und Blockchain Sektor investiert. Die Gesellschaft wurde von der Apeiron Investment Group, dem Family Office von Christian Angermayer, gegründet und ist heute eine der größten Blockchain-Themen-Holdings in Europa. Cryptology hält sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen deren Geschäftsmodelle über einen Bezug zu Krypto-Assets oder Blockchain Technologie verfügen. Darüber hinaus verwaltet Cryptology auch ein Portfolio Fee-generierender Vermögenswerte.



