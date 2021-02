Bereits seit Mitte März letzten Jahres läuft eine ungeahnt starke Rallye bei Walt Disney, im letzten Quartal 2020 gelang es über einen kurzfristigen Abwärtstrend zu springen und damit ein Folgekaufsignal zu aktivieren. Im Dezember konnte sogar das bisherige Rekordhoch bei 153,41 US-Dollar geknackt werden, anschließend ginge es zum 138,2 % Fibonacci-Retracement weiter rauf. Nach einem kurzen Zwischenstopp zu Beginn dieses Jahres schossen die Notierung in dieser Woche weiter empor und arbeiten sich nun zum nächsthöheren Zielbereich um das 161,8 % Fibonacci-Retracement hoch.

Klasse Long-Chance

Bei einem zumindest nachhaltigen Tagesschlusskurs oberhalb von 182,00 US-Dollar sind weitere Zugewinne zunächst an 190,00 US-Dollar stark anzunehmen. Darüber rückt schließlich das zweite mittelfristige Kursziel am 161,8 % Fibo um 199,32 US-Dollar in den unmittelbaren Fokus der Investoren. Um hiervon noch bestmöglich zu profitieren, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV0VW8 zurückgegriffen werden. Sollte Walt Disney unerwartet und dynamisch unter ein Niveau von 180,00 US-Dollar abrutschen, müssten Abschläge in Richtung 172,85 US-Dollar einkalkuliert werden, darunter findet die Aktie um 168,15 US-Dollar weitere Unterstützung vor. Tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil sich sonst eine Korrektur noch weiter ausdehnen dürfte.