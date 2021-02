Mitarbeiter-Motivation in der Krise - trotz 39% Umsatzrückgang mit Vertrauen und Sicherheit durch die Pandemie / Für Beschäftigte in der Gastronomie ist der Lockdown besonders belastend (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Kurzarbeitergeld und fehlende Trinkgeldeinnahmen, ungewisse

Perspektiven auf ein Lockdown-Ende, mangelnde soziale Kontakte zu liebgewonnenen

Stammgästen... Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Mitarbeiter in der

Gastronomie sind besonders gebeutelt von der aktuellen Krise. Und ein Ende ist

nicht in Sicht, denn an eine schnelle Öffnung der gastronomischen Betriebe

glaubt wohl niemand so wirklich.



Für die Mitchells & Butlers Germany GmbH (MaBG), die mit den von ihr derzeit

betreuten 44 Fullservice-Gastronomiebetrieben der Marken ALEX, Brasserie und

Miller & Carter zu den drei umsatzstärksten Freizeitgastronomie-Unternehmen

Deutschlands zählt, hat die Sicherheit und die Motivation ihrer rund 1.600

vollbeschäftigten Mitarbeiter daher oberste Priorität. Auch wenn man gerade an

einigen Fronten kämpft. Denn die Politik lässt insbesondere die großen

Gastronomiegruppen im Stich, versprochene November- und Dezemberhilfen lassen

bis auf eine minimale Abschlagzahlung immer noch auf sich warten und das Gros

der Vermieter sperrt sich weiterhin gegen Mietminderungen, obwohl die rechtliche

Grundlage dafür geschaffen wurde.





Dennoch ist sich Bernd Riegger, Geschäftsführer der in Wiesbaden ansässigenMaBG, sicher: "Dass es uns in dieser Krise finanziell besser geht als vielenanderen Gastronomen, ist vor allem auch unseren Mitarbeitern zu verdanken. Dennsie haben mit ihrem großen Engagement in der Vergangenheit Profite erzielt, mitdenen wir gut gewirtschaftet haben, so dass wir uns heute in einer immer nochakzeptablen finanziellen Situation befinden. Damit können wir noch ein paarMonate durchhalten."Gebot der Stunde ist es denn auch, den Mitarbeitern größtmögliche Sicherheit zugeben. Jörg Rataj, Direktor Recht und Personal/Leiter IT, verdeutlicht:"Höchstes Gut in dieser Krise ist Vertrauen und Sicherheit. Vertrauen, dass derArbeitgeber Sicherheit schafft und die Jobs erhalten bleiben. Das klingt zwarerstmal nicht unbedingt sexy - aber eine Jobgarantie ist das, was unsereMitarbeiter momentan am dringendsten brauchen. Und das zählt unserer Erfahrungnach wesentlich mehr als Einmalboni oder irgendwelche einmaligenSonderleistungen." Mitchells & Butlers hatte bereits im ersten Lockdown nahezualle sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer (rund 1.600) in die Kurzarbeitübernommen, selbst wenn darauf kein Anspruch bestand oder Arbeitsverträgeausgelaufen wären. Es galt die Devise, so viele Arbeitnehmer wie möglichabzusichern und an Bord zu behalten. Auszubildende wurden normal weiterbezahlt.Sicherheit ist die eine Waagschale. Kommunikation die andere. Regelmäßig schickt