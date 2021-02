Net Asset Value(s) Nachrichtenquelle: globenewswire | 08.02.2021, 19:27 | 40 | 0 | 0 08.02.2021, 19:27 | Downing ONE VCT plc

LEI: 213800R88MRC4Y3OIW86

Net Asset Values

8 February 2021 Downing ONE VCT plc announces that its unaudited Net Asset Values as at 31 December 2020 and 31 January 2021 were 58.1p per share and 58.7p per share respectively.

