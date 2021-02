BAADER BANK stuft Gea Group auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Gea von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 29 auf 34 Euro angehoben. Analyst Peter Rothenaicher begründete sein neues Anlagevotum mit der massiv unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der vergangenen sechs Monate. Der Anlagenbauer erziele zwar nur ein begrenztes organisches Wachstum, liefere aber in puncto Margensteigerung, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 11:56 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET





