SoftServe wird Silver-Partner im Atlassian-Solution-Partnerprogramm

„Als Silver-Solution-Partner haben wir uns verpflichtet, die Atlassian-Produktentwicklungswerkzeuge als Ergänzung zu unseren erstklassigen Beratungs-, Implementierungs- und Integrationsdienstleistungen zu empfehlen“, sagte Todd Lenox, VP des Bereichs Global Alliances and Partnerships von SoftServe. „Unternehmen müssen mehr denn je in der Lage sein, aus der Ferne effizient zusammenzuarbeiten. Wir ermöglichen unseren Kunden dies, indem wir unser Entwicklungswissen nutzen, um Atlassian-Produkte an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.“

Silver Solution Partner sind Nischenberatungsunternehmen mit besonderen Spezialisierungen oder Unternehmen, deren Beziehung zu Atlassian noch neu ist. Sie vermitteln Produkt-Know-how und können Administrations- und Implementierungsservices anbieten. Seit 2015 bietet SoftServe Beratungs-, Entwicklungs- und Cloud-Migrationsservices für eine breite Palette von Atlassian-Produkten an, darunter Jira Software, Bitbucket, Confluence, Trello und seit kurzem auch Atlassian Cloud. SoftServe wurde darüber hinaus kürzlich mit dem Atlassian Partner of the Year 2019 Award für SaaS-Integration für seine Beiträge zur Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten, Vordenkerqualitäten und Atlassian ergänzende Produkte und Dienstleistungen ausgezeichnet.

„Wir freuen uns, dass SoftServe nun Teil unseres Ökosystems von Partnern ist, die Kunden unterstützen und die Reichweite von Atlassian-Produkten und -Services durch ihr Wissen und ihre Innovation erweitern“, sagte Martin Musierowicz, Head of Global Channels bei Atlassian. „Als Silver Level Solution Partner wird sich SoftServe gemeinsam mit Atlassian darum bemühen, den Kunden einen Mehrwert zu bieten, der weit über Produktkompetenz hinausgeht. SoftServe wird sachkundige Beratungs- und Vertriebsservices sowie technischen Service anbieten, um Kundenlösungen für Atlassian-Produkten zu liefern und zu implementieren und Kunden dabei zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen.“