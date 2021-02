Guidewire erhält drei XCelent-Auszeichnungen für die Policenverwaltung in EMEA

Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), die Plattform, auf die Allgemeinversicherer vertrauen,wenn es um Engagement, Innovation und effizientes Wachstum geht, gab heute bekannt, dass PolicyCenter erneut als Gewinner der „XCelent Awards“ in Celents Kompositversicherungsbericht Policy Administration Systems in EMEA: 2021 XCelent Awards, Powered by Vendor Match (Policenverwaltungssysteme in EMEA: 2021 XCelent Awards, unterstützt von Vendor Match) ausgezeichnet wurde. PolicyCenter wurde als beste Lösung von 41 bewerteten Lösungen zur Policenverwaltung in den Kategorien Funktionsumfang, Kundenbasis und Servicetiefe ausgezeichnet. Einen Auszug aus dem Bericht können Sie hier lesen.

„Guidewire PolicyCenter ist nach wie vor eines der führenden Systeme für die Policenverwaltung – davon zeugen die aktualisierte Benutzeroberfläche, verschiedene nutzbare Verbesserungen und die Einführung der Komponente Advanced Product Designer“, so Craig Beattie, Senior Analyst bei Celent und Autor des Berichts. „Guidewire investiert aktiv und kontinuierlich in PolicyCenter, was für die Kompositversicherungsbranche von Vorteil ist.“