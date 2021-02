Prologue - Retour de la croissance au Q4 2020 +1,9% (+3,0% à tcc)

Au cours du 4ème trimestre 2020, le groupe Prologue a enregistré un chiffre d’affaires de 27,10 M€ en croissance de +1,9% (+3,0% à taux de change constant). Cette performance, réalisée au cours du trimestre le plus important de l’année en volume d’affaires, marque le retour de la croissance pour l’ensemble du groupe après neuf mois marqués par la pandémie. Elle permet à Prologue de rattraper en partie la baisse d’activité enregistrée sur le début d’exercice, avec sur l’ensemble de l’année 2020, un chiffre d’affaires qui atteint 79,28 M€ en baisse de -9,3% contre -14,2% à fin septembre 2020.

TRÈS FORTE PROGRESSION DES ACTIVITÉS CLOUD +15,7% (+26,5% À TCC)

Toujours bien positionnées sur ce marché porteur, les activités Cloud du groupe Prologue ont poursuivi leur très forte croissance sur le 4ème trimestre 2020, avec des ventes qui atteignent 3,1 M€, en hausse de +15,7% (+26,5% à tcc).

CROISSANCE DE +7,9% DES VENTES D’INFRASTRUCTURES

Portées par ses offres à valeur ajoutée, les ventes d’infrastructures ont surperformé le marché avec un chiffre d’affaires qui s’inscrit en hausse de +7,9% (+8% à tcc) sur le 4ème trimestre 2020 à 6,24 M€. Cette bonne tendance permet au groupe d’enregistrer sur l’ensemble de l’année 2020 une croissance de +3,4%.

L’activité Logiciels, qui a eu à souffrir d'une longue période d’attentisme, a bénéficié de la récurrence de ses contrats et enregistre sur l’année 2020 un chiffre d’affaires de 10,5 M€ en baisse de -7,3%.

ACTIVITÉ SUPÉRIEURE AUX ATTENTES DANS LA FORMATION

La Formation a enregistré un chiffre d’affaires de 14,8 M€ sur le dernier trimestre 2020 en croissance de +0,6%. Cette performance, réalisée en pleine période de 2ème vague du Covid-19 et de mise en place du 2ème confinement, est supérieure aux anticipations du groupe. Elle reflète le succès de son offre de 2400 cursus formations IT, Digital et Management accessibles à 100% en distanciel. Le chiffre d’affaires réalisé sous cette modalité a représenté 64% de son chiffre d’affaires du Q4, contre moins de 2% un an plus tôt.

Au total sur l’ensemble de l’année 2020, le chiffre d’affaires dans la formation atteint 36,8 M€. Le niveau élevé d’activité enregistré sur le dernier trimestre (historiquement le plus important de l’année) a ainsi permis de ramener la baisse des ventes sur 12 mois à -20,4% contre -30,1% à fin septembre 2020.

CA consolidé par activité 12 mois 2019 12 mois 2020 12 mois 2020 tcc* D D tcc* T4 2019 T4

2020 T4

tcc* D D tcc* Cloud et services managés 9,99 11,46 12,17 +14,7% +21,8% 2,70 3,13 3,42 +15,7% +26,5% Infrastructures (Matériels, logiciels, cybersécurité) 19,78 20,45 20,46 +3,4% +3,4% 5,78 6,24 6,24 +7,9% +7,9% Logiciels 11,35 10,53 10,53 -7,3% -7,3% 3,45 2,98 2,99 -13,7% -13,4% Formation 46,26 36,84 36,84 -20,4% -20,4% 14,67 14,76 14,76 +0,6% +0,6% Total 87,39 79,28 80,01 -9,3% -8,4% 26,60 27,10 27,41 +1,9% +3,0%

Données consolidées non auditées en M€ * Variation à taux de change constant

RETOUR DE LA CROISSANCE EN FRANCE

La très bonne performance de l’activité formation dans cette période toujours marquée par la pandémie et la croissance de ses activités IT permet au groupe de retrouver en France sur le 4ème trimestre 2020 des ventes en hausse de +2,9%. Sur cette période, les ventes en Espagne progressent également de +4,9% à 7,3 M€.

IMPACT DE LA BAISSE DU REAL BRESILIEN

En Amérique latine, l’activité s’est maintenue à un rythme soutenu au 4ème trimestre 2020 avec une croissance de +6,4% à taux de change constant. Toutefois, la chute de 33% en un an du cours du Real Brésilien a ramené cette croissance à une baisse de -21,4% dans les comptes du groupe.

Aux Etats-Unis, l’activité s’inscrit sur l’année 2020 en croissance de +29,7% (+32,2% à tcc).

CA consolidé par zone géographique 12 mois 2019 12 mois 2020 12 mois 2020 tcc* D D tcc* T4 2019 T4

2020 T4

tcc* D D tcc* France 59,91 50,86 50,86 -15,1% -15,1% 18,18 18,70 18,70 +2,9% +2,9% Espagne et Amérique Latine 26,46 27,11 27,81 +2,5% +5,1% 7,98 8,11 8,39 +1,6% +5,1% dont Espagne 23,92 24,94 24,94 +4,3% +4,3% 6,97 7,31 7,31 +4,9% +4,9% dont Amérique Latine 2,55 2,17 2,87 -14,7% +12,7% 1,01 0,80 1,08 -21,4% +6,4% Etats Unis 1,01 1,31 1,34 +29,7% +32,2% 0,44 0,29 0,32 -33,7% -28,1% Total 87,39 79,28 80,01 -9,3% -8,4% 26,60 27,10 27,41 +1,9% +3,0%

Données consolidées non auditées en M€ * Variation à taux de change constant

Commentant l’activité et les perspectives du groupe, Georges Seban déclare : « La période exceptionnelle que nous venons de traverser a montré la très grande capacité de résistance et de rebond de toutes nos activités avec même, pour certaines d’entre elles, une extraordinaire faculté de sur-croissance. Même si nous restons encore soumis à l’évolution de la pandémie, je suis particulièrement confiant pour les prochains trimestres et les prochaines années tant notre groupe recèle de talents et d’activités à très fortes valeurs ajoutées. Concernant notre opération de renforcement capitalistique avec les sociétés O2i et M2i, les conditions de marché n’étaient jusqu’à présent pas réunies pour nous permettre de la finaliser. Nous avons donc choisi de la suspendre pour l’instant avec pour objectif de la reprendre, le cas échéant, à la suite de la publication des résultats annuels publiés au plus tard fin avril, avec la possibilité alors de procéder à la détermination de nouvelles parités. Je reste pour ma part fortement attaché à la réalisation effective de cette opération qui sera un formidable accélérateur de développement pour nos sociétés et un levier de création de valeur pour tous nos actionnaires ».

PROCHAINE COMMUNICATION

Le résultat annuel 2020, au plus tard le 30 avril 2021.

A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use It Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l’un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation.

Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)

Nombre d'actions : 46 585 630

Contact : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 41 47 70 06 - Email : actionnaire@prologue.fr

Publication, le 8 février 2021

