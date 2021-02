Mindset reicht mehrere endgültige Patentanmeldungen für seine neuartigen Psilocybin-inspirierten Wirkstoffe ein

Toronto, Ontario, 5. Februar 2021 - Mindset Pharma Inc. (CSE:MSET) (FWB:9DF) („Mindset“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen zur Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln, das sich auf die Entwicklung neuartiger Psilocybin-inspirierter Arzneimittel und verwandter Technologien der nächsten Generation konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beim US Patent and Trademark Office („USPTO“) 3 endgültige Patentanmeldungen eingereicht hat.