Infineon Aktie profitiert von Dialog-Übernahme - Grenke wieder im Zwielicht und mit Aktien-Kurssturz

Neues Top beim DAX: Der wichtigste Aktienindex der Frankfurter Börse erreicht heute Morgen in der Spitze 14.169 Punkte, im Laufe des Tages setzen aber Gewinnmitahmen ein. Am Ende des XETRA-Handels liegt der DAX nahe Tagestief und hat quasi den kompletten zwischenzeitlichen Gewinn hergegeben. Die Schlusskurse der wichtigsten Aktienindizes an der Frankfurter Börse und ihre heutige Entwicklung: DAX 14.059,91 (+0,02 %), TecDAX 3.525,63 ...