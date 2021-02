Wall Street Journal Europe: Die Ford Motor Co beschließt den Bau eines neuen Werkes in Brasilien. Ford wird in das Werk 780 Mill.$ investieren. In dem Werk sollen ab dem Jahr 2001 jährlich 250.000 Fahrzeuge produziert werden.

