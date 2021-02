Kong bringt 100 Millionen USD zur Beschleunigung der Cloud-Konnektivität auf

Kong Inc ., das Unternehmen für Cloud-Konnektivität, hat heute den Abschluss einer Serie-D-Finanzierung in Höhe von 100 Millionen USD unter der Leitung von Tiger Global Management bekanntgegeben, unter Mitwirkung der bisherigen Investoren Index Ventures, CRV, GGV Capital und Andreessen Horowitz sowie dem neuen Investor Goldman Sachs. Mit dieser neuesten Runde steigt die Finanzierung von Kong auf insgesamt 171 Millionen USD. Damit verdreifacht sich der Wert des Unternehmens seit der Serie-C -Runde auf 1,4 Milliarden. Kong wird das Kapital zur Skalierung seiner Markteinführungen, zum Aufbau von Weltklasseteams für Engineering und Kundenerlebnis sowie zur Beschleunigung der Cloud-Konnektivität mit seiner neuen, SaaS-basierten Konnektivitätsplattform Kong Konnect nutzen.

Kong Co-Founders Augusto Marietti and Marco Palladino (Photo: Business Wire)

„Der Wechsel zur Digitaltechnik und zur Cloud war an allen Fronten bahnbrechend. So konnten sich von Entwicklern geleitete Firmen und auf APIs ausgerichtete Unternehmen schnell ganz vorne etablieren“, sagte John Curtius, Partner bei Tiger Global Management. „Kong kann auf eine eindrucksvolle Dynamik, glückliche Kunden und einen starken Marktanteil blicken. Kong ist so dafür gerüstet, Unternehmen dabei zu unterstützen, den wachsenden Ansprüchen dieser neuen digitalen Realität gerecht zu werden und in der heutigen cloudnativen Welt erfolgreich zu sein. Wir beobachten das Unternehmen seit ein paar Jahren genau. Kong kann sich inzwischen wirklich vom Rest absetzen.“

Die Finanzierung folgt auf ein Rekordjahr für Kong, das von einem deutlichen Anstieg bei der Übernahme seiner Flaggschiffsoftware Kong Gateway geprägt war: Es wurden bisher über 220 Millionen Downloads insgesamt und 1,5 Millionen monatliche aktive Instanzen gezählt. Das Unternehmen konnte seinem wachsenden Stamm von Unternehmenskunden zentrale Unternehmen der Global 2000 wie die Deutsche Telekom, Orange, Papa John’s und Siemens hinzufügen und die Zahl seiner Kunden von kleinen und mittelgroßen Firmen verdreifachen. Kong wurde außerdem mit einem Umsatzwachstum von 1.908 % im Lauf von drei Jahren als eines der Unternehmen der Inc. 5000 und als eines der Unternehmen der Deloitte Technology Fast 500 anerkannt.