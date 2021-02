Das Bauernopfer, ein Kommentar von Thomas Spengler zu Grenke

Frankfurt (ots) - Jetzt also doch! Nachdem die von der Grenke AG selbstbeauftragten Prüfer eine Mängelliste bei Compliance und interner Revisionzusammengetragen haben, muss mit Mark Kindermann der zuständige Vorstand denLeasingspezialisten verlassen. Fraser Perring, der mit seiner InvestorentruppeViceroy das Unternehmen in Baden-Baden massiv unter Druck gesetzt hat, kannjubilieren. Sollte er mit der Grenke-Aktie noch short ge­wesen sein, konnte ernach dem gestrigen Börsentag seine Marge abschöpfen. Keine Frage, Perring gehtals Sieger aus dem Scharmützel hervor. Und auch wenn Grenke kein zweites Wirecard werden sollte, drohen sonst nur Verlierer übrig zu bleiben.Da ist der Firmengründer Wolfgang Grenke. Kindermann ist nicht irgendwer imHause Grenke. Bereits seit 1990 im Unternehmen und seit 2006 Mitglied desLeitungsgremiums ist er einer, den der Firmengründer lange genug kennen müsste,um seine möglichen Schwächen zu kennen. Konnte der Selfmademan also tatsächlichjahrzehntelang seine Governance vernachlässigen, ohne dass ihn so richtig jemandkontrolliert hätte?