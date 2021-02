Das verbesserte HSI ESG-Rating von Shanghai Electric unterstreicht die Bemühungen des Unternehmens um soziale Verantwortung im Jahr 2020

Shanghai Electric hat bei der Entwicklung seiner ESG-Strategie, die sich auf Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Faktoren bezieht, die die Nachhaltigkeit und den gesellschaftlichen Einfluss eines Unternehmens auf das Investment messen, gute Arbeit geleistet. Der von Hang Seng Indexes erstellte ESG-Rating-Bericht zeigt, dass das Unternehmen unter 332 Branchenkollegen und 1435 Unternehmen in Bezug auf die ESG-Leistungen in Kernbereichen wie Unternehmensführung, Umwelt, faire Geschäftspraktiken, Verbraucherfragen sowie gesellschaftliches Engagement und Entwicklung zu den besten zehn Prozent gehört.

Die Bewertung erfolgte, nachdem Hang Seng Indexes Shanghai Electric kürzlich in einige seiner nachhaltigkeitsbezogenen Indizes aufgenommen hat - Hang Seng (China A) Corporate Sustainability Index, Hang Seng (Mainland and HK) Corporate Sustainability Index und Hang Seng (China A) Corporate Sustainability Benchmark Index. Die Heraufstufung des Ratings unterstreicht eine weitere Anerkennung der Leistungen von Shanghai Electric bei der Förderung von Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung in den letzten Jahren, nachdem das Unternehmen bereits im Jahr 2020 eine Heraufstufung des MSCI ESG Ratings erhalten hatte.

Hang Seng Indexes wendet ein strenges Bewertungsmodell an, um die konstituierenden Unternehmen zu bewerten. Sie hat die Hong Kong Quality Assurance Agency, eine unabhängige und professionelle Bewertungsstelle, damit beauftragt, die ESG-Leistungen von etwa 500 in Hongkong notierten Unternehmen und über 1.200 Unternehmen mit A-Aktien zu bewerten.

Da die Pandemie weiterhin die Welt im Griff hat, hat Shanghai Electric eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um denjenigen zu helfen, die unter Covid-19 leiden. Das Unternehmen hat ein Team für die Entwicklung von Maschinen zur Herstellung von medizinischen Masken gebildet und will mit Partnern zusammenarbeiten, um die Produktion von chirurgischen Masken auf 100.000 bis 120.000 pro Tag zu erhöhen, indem bis zum 20. Februar 2020 zehn Produktionslinien aufgebaut werden.