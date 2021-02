TA Associates tritt in exklusive Verhandlungen über Wachstumsinvestition in Mehrheitsbeteiligung an DL Software ein Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 08.02.2021, 23:40 | 69 | 0 | 0 08.02.2021, 23:40 | TA Associates, ein führendes globales Private-Equity-Wachstumsunternehmen, gab heute bekannt, dass es in exklusive Verhandlungen über die Investition in eine Mehrheitsbeteiligung an DL Software, eine führende Gruppe von ERP-Softwareanbietern (Enterprise Resource Planning) mit Sitz in Frankreich, eingetreten ist. Der gegenwärtige DL Software Mehrheitsaktionär 21 Invest France, die Unternehmensgründer und die Geschäftsführung werden nach dem Investment von TA jeweils Anteile an dem Unternehmen halten. Die geplante Transaktion, die gegenwärtig der Überprüfung durch Vertreter der Firmenmitarbeiter unterliegt, wird voraussichtlich vorbehaltlich der üblichen Bewilligungen im zweiten Quartal des Jahres 2021 abgeschlossen. Die finanziellen Einzelheiten wurden nicht bekanntgegeben. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210208005905/de/ DL Software wurde im Jahr 2003 gegründet und umfasst 13 branchenspezifische ERP-Softwareanbieter, die eine Vielzahl von Endmärkten in Frankreich abdecken, darunter die Bereiche Gesundheitswesen, Versicherungswesen, Einzelhandel, Großhandel, Immobilien und Tourismus. Im Jahr 2020 erzielte die Gruppe einen Gesamtumsatz in Höhe von 74 Mio. € - eine Zunahme gegenüber dem Jahr 2016 mit damaligen 48 Mio. €. DL Software bietet eine Reihe von zentralisierten und Unternehmensressourcen, darunter finanzielle, Marketing- und HR-Unterstützung, und fördert die Implementierung und den Austausch bewährter Verfahren in den Bereichen Produktentwicklung, Lead-Generierung, Vertriebsabwicklung und Kundendienst. Die Gruppe beschäftigt insgesamt 550 Mitarbeiter und bedient mehr als 20.000 KMU und Unternehmen im Mid- und Large-Cap-Bereich. Zu den wichtigen Zielsetzungen von DL Software zählen die Beschleunigung von Investitionen in technologische Innovationen, die Bereitstellung qualitativ hochwertiger und agiler Softwarelösungen und die Förderung des Wachstums für das eigene Unternehmen und seine Kunden. „DL Software hat sich mithilfe einer langfristigen Strategie des Erwerbs in hohem Maße vertikalisierter und stark wachsender ERP-Anbieter zu einem führenden Business-to-Business-Software-Akteur in Frankreich entwickelt”, so Maxime Cancre, Senior Vice President bei TA Associates, der dem Board of Directors von DL Software angehören wird. „Wir sind hocherfreut, diese künftige Investition ankündigen zu können, und freuen uns nun auf unsere Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung von DL Software und unseren anderen Investoren bei der aktiven Suche nach neuen Wachstumschancen für das Unternehmen.” Seite 2 ► Seite 1 von 3



