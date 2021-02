Tryp Therapeutics plant klinische Phase-2a-Studie zu Essstörungen mit Dr. Jennifer Miller

La Jolla, CA - 8. Februar 2020 - Tryp Therapeutics („Tryp“) (CSE: TRYP), ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Entwicklung von Wirkstoffverbindungen im klinischen Stadium für Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert, gibt bekannt, dass es die Zusammenarbeit mit Dr. Jennifer Miller (University of Florida) als Prüfärztin bei einer klinischen Studie zur Behandlung der Symptome im Zusammenhang mit Essstörungen begonnen hat. TRYP und Dr. Miller haben begonnen, eine offene, explorative klinische Phase-2a-Studie mit TRP-8802 bei Patienten zu entwickeln, die an seltenen Overeating-Esstörungen leiden.

„Es gibt derzeit keine zugelassenen Medikamente und nur begrenzte Möglichkeiten, Patienten mit seltenen Overeating-Esstörungen zu behandeln“, so Dr. Miller. „Ich freue mich sehr, mit dem Tryp-Team zusammenzuarbeiten, um die Verwendung von Psilocybin als neues Paradigma zur Behandlung von Symptomen zu untersuchen, die mit dieser verheerenden Krankheit verbunden sind.“

„Wir freuen uns, die Beteiligung von Dr. Miller, einer führenden Expertin für die Behandlung von Patienten mit seltenen Essstörungen, an der Planung einer klinischen Studie zur Bewertung der Sicherheit, Pharmakokinetik und Wirksamkeit von TRP-8802 bekannt zu geben“, sagte CEO Jim Kuo. „Unser Team freut sich über die Möglichkeit, unser PFN-Programm in einer neuen Indikation voranzutreiben, die eine wichtige Weiterentwicklung in der Patientenversorgung und eine bedeutende kommerzielle Chance für Tryp bei seltenen Essstörungen darstellt.“

Dr. Miller ist Professorin für pädiatrische Endokrinologie an der University of Florida. Sie schloss ihre Studien an der University of Florida mit dem MD und einem MS im Bereich klinische Prüfung ab. Ihre weitere Ausbildung an der University of Florida erfolgte in den Bereichen Pädiatrie und pädiatrische Endokrinologie. Dr. Miller ist spezialisiert auf die Pflege und Behandlung von Personen mit Prader-Willi-Syndrom und anderen genetischen Ursachen für eine frühe übermäßige Gewichtszunahme.

Über Tryp Therapeutics

Tryp Therapeutics ist ein Pharmaunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von Wirkstoffverbindungen mit bekanntem Aktivitäts- und/oder Sicherheitsprofil für die Behandlung seltener Krankheiten und anderer Krankheiten mit hohem, nicht gedecktem medizinischem Bedarf gerichtet ist. Der Schwerpunkt des Psilocybin-for-Neuropsychiatric Disorders- (PFN)-Programms von Tryp liegt auf der Entwicklung von synthetischem Psilocybin als neue Arzneimittelklasse zur Behandlung bestimmter neuropsychiatrisch basierter Störungen. Der führende PFN-Arzneimittelkandidat von Tryp ist TRP-8802 zur Behandlung von Fibromyalgie, einem chronischen Schmerzsyndrom, von dem in den USA Schätzungen zufolge über fünf Millionen Menschen betroffen sind, sowie von seltenen Über-Essstörungen.