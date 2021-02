Special Olympics enthüllt mythisches Drachen-Logo für die Weltwinterspiele 2022

KAZAN, Russland, 8. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Am Freitag, den 5. Februar, enthüllte das Lokale Organisationskomitee für die Special Olympics Weltwinterspiele Kasan 2022 während einer Zeremonie im Kasaner Kreml, einem UNESCO-Weltkulturerbe, das Logo der globalen Veranstaltung.

Das Logo ist reich an Symbolik und wurde zum Teil in einem Wettbewerb für Designer aus ganz Russland entwickelt. Die visuelle Identität basiert auf dem Konzept des Gewinners Artemiy Lebedev: Zilant - ein mythisches Drachenwesen und Symbol der Stadt Kasan - umarmt eine stilisierte Tulpe, die in der Region Tatarstan beheimatet ist, und dient als Darstellung der Wolga. Die Darstellung von Zilant, der das Logo umarmt, steht sinnbildlich für Freundschaft, Gastfreundschaft und Freude.

In der Mitte des Logos fliegen fünf Figuren in einem Kreis, um die weltweite Special Olympics Bewegung zu repräsentieren. Um die fliegenden Figuren herum fließt die Wolga, der größte Fluss Europas, an dessen Ufern Kasan liegt. Der mythische Drache Zilant umkreist das Logo, während er alle Teilnehmer und Gäste der Spiele beschützt und willkommen heißt.

„Wir glauben, dass ein solch farbenfrohes Logo und Maskottchen jedem Menschen ins Auge fallen wird", sagte Olga Slutsker, Präsidentin von Special Olympics Russland. „Es lenkt die Aufmerksamkeit auf das Ziel von Special Olympics Russland: eine Gesellschaft der Inklusion, der Gerechtigkeit und der Chancengleichheit für alle Menschen unabhängig von ihren Fähigkeiten zu entwickeln."

„Wir sind sehr stolz darauf, dass die Symbole von Kasan das offizielle Maskottchen der Spiele wurden", sagte Vladimir Leonov, Leiter des Sportministeriums im Staat Tatarstan. „Zilant ist nicht wie andere Drachen. Er ist freundlich und lässig, und er bringt Glanz, Seele und Abwechslung in die Special Olympics World Winter Games."

Bei der per Livestream übertragenen Veranstaltung wurde das Logo während eines Konzerts mit der Mezzosopranistin Liza Novikova und dem russisch-ukrainischen Komponisten Igor Krutoy auf den Kasaner Kreml projiziert. Liza (Elizaveta) Novikova hat eine geistige Behinderung und einen YouTube-Kanal, auf dem sie eine Fangemeinde aufgebaut hat, zu der auch viele andere professionelle Opernsänger gehören. Sie gibt regelmäßig Konzerte in ihrer Heimatstadt Sankt Petersburg. Liza trug eine Komposition aus der italienischen Oper Ulisse vor, in der es darum geht, sich auf die Reise und nicht auf das Ziel zu konzentrieren. Igor Krutoy ist ein ukrainischer und russischer Musikkomponist, Performer, Produzent und Musikförderer. Er organisiert den New-Wave-Wettbewerb für junge Interpreten der populären Musik.