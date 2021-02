Googles Jigsaw kündigt Toxizität-reduzierende API, Perspective, an und verarbeitet 500M Anfragen täglich

Das Unternehmen veröffentlicht die dritte Ausgabe des Forschungsmagazins „The Current", das sich mit Online-Toxizität und der Rolle von KI bei der Förderung gesunder Konversationen beschäftigt

NEW YORK, 9. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Heute gab Jigsaw, eine Einheit innerhalb von Google, die aufkommende digitale Bedrohungen vorhersagt und bekämpft, bekannt, dass Perspective, eine kostenlose, quelloffene API, die maschinelles Lernen nutzt, um anstößige Kommentare zu erkennen, nun 500 Millionen Anfragen täglich verarbeitet und die Toxizität messbar reduziert, um Unterhaltungen im Internet in großem Umfang zu verbessern. Die dritte Ausgabe des Online-Forschungsmagazins The Current, die heute veröffentlicht wurde, geht auf das anhaltende und schädliche Problem der Online-Toxizität ein und zeigt, welche Rolle Machine-Learning-Tools wie Perspective dabei spielen können.