Altium unterstützt MINT-Lehrer an High Schools mit einem Lehrplan und Tools für virtuelles Elektronikdesign

„Upverter Education bietet die Möglichkeit, MINT-Lehrkräften an High Schools den Übergang in das virtuelle Klassenzimmer zu erleichtern. Unser Ziel ist es, die nächste Generation von Elektronikentwicklern aller wirtschaftlichen Ebenen zu unterstützen, indem wir ihnen schon heute den Zugang zu kostenlosen Lehrplänen und professionellen Tools ermöglichen, um sie auf ihre innovativen Karrieren in der Zukunft vorzubereiten“, erklärt Rea Callender, Executive Director von Upverter Education.

Die „Upverter Education“-Initiative stellt den Lehrplan und die Ressourcen zur Verfügung, um die Nutzer durch die Entwicklung, das Prototyping und die Fertigung von elektronischen Komponenten zu führen und schließlich die Hardwareentwürfe der Studierenden zu liefern. Lehrer können die Materialien als Ergänzung zu ihren bestehenden Lehrplänen verwenden, entweder als eigenständige Einheiten oder als komplettes, 4-6-wöchiges Lehrprogramm.

Im Mittelpunkt des Programms steht Upverter von Altium, ein kostenloses, webbasiertes PCB-Entwicklungstool, das sich einfach im Fernunterricht einsetzen lässt. Die kollaborativen und standortunabhängigen Funktionen von Upverter sind perfekt auf die Bedürfnisse von MINT-Pädagogen abgestimmt, um Schüler durch den Elektronikdesignprozess zu leiten und ihnen den Zugang zu Technologie und Technik zu ermöglichen.

Seit dem Start hat das Upverter-Bildungsteam strategische Partnerschaften mit Schulen im ganzen Land geschlossen und arbeitet mit führenden Unternehmen im Bereich der Ingenieurausbildung zusammen, darunter die American Society for Engineering Education, TRYEngineering, First Robotics und das Robotics Alliance Project der NASA.

Schulen innerhalb von Elk Grove Unified, einem der größten Schulbezirke Kaliforniens, haben das Upverter-Bildungsprogramm aufgenommen, ebenso wie die North Carolina School of Science and Mathematics (NCSSM), eine zweijährige öffentliche Internats-Highschool in Durham, North Carolina.

Marshall Massengill, Robotik-Mentor und Alumnus der NCSSM, erklärt, wie Upverter ihm geholfen hat, das Fernstudium landesweit zu fördern. „Derzeit sind aufgrund von Covid-19 die meisten unserer Schüler über den ganzen Bundesstaat verteilt und wohnen nicht auf dem Campus. Der gemeinschaftliche Charakter von Upverter hilft dabei, das Team zu transformieren und so weiterzuarbeiten, wie wir es normalerweise im Labor tun würden.“ Der Upverter Teachers Guide bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einführung des Programms für Lehrkräfte.