Der Bericht des Project Management Institute Megatrends 2021 unterstreicht, wie Projekte immer stärkeren Störungen entgegenwirken müssen

Das Project Management Institute (PMI) hat seinen jüngsten Bericht über langfristige wirtschaftliche, geopolitische und technologische Trends, die unsere Welt neu gestalten werden, herausgegeben. Der Bericht beleuchtet darüber hinaus die Arten von Projekten, die in den nächsten Jahren angesichts dieser Störungen am häufigsten und wichtigsten sein werden. Megatrends 2021 hilft Projektleitern dabei, sich ein besseres Verständnis über den rapiden Umbruch der Welt und das globale Umfeld, in dem sie heute arbeiten, zu verschaffen.

