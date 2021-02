Pressestimme 'Nürnberger Zeitung' zu Schwarz-Grün in Österreich Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 09.02.2021, 05:35 | 37 | 0 | 0 09.02.2021, 05:35 | NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Schwarz-Grün in Österreich: "Die Koalition in Wien profitiert von einem nicht zu unterschätzenden Stabilitätsfaktor: über Jahre hinweg entwickelte positive Emotion. In Tirol, Vorarlberg und Salzburg regieren Grüne seit Jahren harmonisch mit der ÖVP, deren konservatives Weltbild gar nicht so weit weg ist vom schöpfungsbewahrenden Anspruch der in Österreich zudem stärker bürgerlich geprägten Grünen. Eine solche emotionale Basis müssten sich Union und Grüne in Deutschland erst noch erarbeiten."/zz/DP/he

