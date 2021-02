FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Schulen:

"Das Mantra der Kultusminister, dass Schulen keine Infektionstreiber seien, lässt sich so nicht aufrechterhalten. Das gilt erst recht für die neuen Mutanten, die sich bei einer unbedachten Schulöffnung rasant ausbreiten könnten. Es ist richtig, Kitas und Schulen zu priorisieren, aber es gibt hierzulande 13,5 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Wo sollten derzeit Kontakte in einer ähnlich großen Bevölkerungsgruppe so eingeschränkt werden, dass die Schulen und Kitas wieder beginnen könnten? Es ist wichtiger, Schulöffnungen langfristig mit der neuen wissenschaftlichen Leitlinie, die das Bundesbildungsministerium nun vorstellte, vorzubereiten. Denn sie sollen offen bleiben können, wenn für die jüngsten Schüler wieder der Unterricht beginnt. Bis dahin gilt es durchzuhalten, so schwer das auch sein mag."/zz/DP/nas