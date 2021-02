HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Ausgangssperre:

"Nachdem sich jetzt alle relevanten Personen von Merkel über Spahn, von der Leyen bis zu Söder für mehr oder weniger kleine Fehler im Zuge der Coronakrise entschuldigt haben, ist eigentlich das nächste Sorry fällig. Und zwar das des Ministerpräsidenten: Sorry, dass die Baden-Württemberger immer noch um 20 Uhr zu Hause sein müssen, obwohl das pandemisch schon seit einiger Zeit überhaupt keinen Sinn mehr macht. Doch was hört man stattdessen aus Stuttgart, nachdem der Verwaltungsgerichtshof den Einsperrerlass kippte: Macht nichts, war ohnehin so geplant. Ist das wirklich der Ernst von Grün-Schwarz? Die Grundrechte der Bürger einzuschränken, und dann mit einem Schulterzucken zu antworten, nachdem das höchste Landesgericht auf den Rechtsbruch hinweist?"/zz/DP/he