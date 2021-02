STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu SPD-Vorstandsklausur/Wahlkampf:

"Für Aufbruch stehen die Themen des SPD-Wahlkampfes: Klimaschutz, Digitalisierung, Mobilität. Damit machen die Sozialdemokraten gezielt den Grünen Konkurrenz - die Vorherrschaft im Mitte-Links-Spektrum will die SPD nicht kampflos aufgeben. Die Sozialdemokraten ergänzen ihren Modernisierungsplan durch das Versprechen, in diesem Transformationsjahrzehnt für gute Arbeitsplätze zu kämpfen. Die Partei spricht damit ein breites Wählerklientel an, das weit über die mageren 15 Prozent hinausgeht, in der sie in Umfragen steht. Nun muss die SPD noch die Menschen überzeugen, dass es sie auch künftig in der Regierung braucht. Das ist ihr in den letzten Jahren allerdings immer seltener gelungen."