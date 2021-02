Entscheidung über neue Regierung in Italien rückt näher

ROM (dpa-AFX) - Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, spricht am Dienstag (ab 11.00 Uhr) bei der Suche nach einer Regierung für Italien zum zweiten Mal mit den größeren Parteien. Damit rückt die Entscheidung Draghis näher, ob er sich wirklich im Parlament als Ministerpräsident zur Wahl stellt. Geplant sind Sondierungsgespräche unter anderem mit der Fünf-Sterne-Bewegung, der Lega von Matteo Salvini und den Sozialdemokraten.

Das bisherige Mitte-Links-Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte war am 26. Januar nach einem Koalitionsbruch zurückgetreten. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte dem Ex-Bankmanager Draghi am vergangenen Mittwoch ein Mandat zur Bildung eines neuen Kabinetts angeboten. Draghi nahm den Auftrag zunächst unter Vorbehalt an.

Der 73-jährige Römer benötigt für eine Regierungsbildung Mehrheiten in beiden Parlamentskammern in Rom. Bei einem ersten Durchgang der Politiker-Treffen in der vergangenen Woche hatte Draghi von den meisten Kräften positive Signale erhalten. Auch aus der Wirtschaft erhielt er Zuspruch. Der Ökonom hatte seinen zweiten Durchgang am Montag mit den kleineren Parteien gestartet./pky/DP/nas