Aroma Bit erhält zusätzliches Investitionskapital von Epson X Investment, Kyocera und TechAccel Ventures

Aroma Bit, Inc. (Stellvertretender Direktor und CEO: Shunichiro Kuroki, Hauptsitz: Chuo-ku, Tokyo), entwickelt und vermarktet kompakte Geruchsdigitalisierungssensoren und verschiedene damit zusammenhängende innovative Dienstleistungen und hat zusätzliche Anteile an Dritte vergeben. Der Zweck der Finanzierung ist die Beschaffung von Wachstumskapital, das für zukünftige Funktionserweiterungen der kompakten Geruchssensoren des Unternehmens und die Weiterentwicklung der Massenproduktionsfähigkeiten, die Geschäftsentwicklung usw. benötigt wird. Die von der Epson X Investment Corporation gegründete EB-GB Limited Partnership (Stellvertretender Direktor: Yasunori Ogawa, Hauptsitz: Chiyoda-ku, Tokio), Kyocera Corporation (Präsident: Hideo Tanimoto, Hauptsitz: Kyoto City, Kyoto) und TechAccel investment limited partnership 1 (von TechAccel Ventures, LLC geführter Fonds (Funktionaler Manager: Masatoshi Ohba, Hauptsitz: Minato-ku, Tokio)) sind die an dieser neuen Kapitalanlage beteiligten Investitionspartner.

