* PARTNERSCHAFT NUTZT BAHNBRECHENDE BIOLOGIE FÜR INNOVATIVE, MULTIMODALE WIRKSTOFFENTWICKLUNG VOM TARGET BIS ZUR KLINIK



* EVOTEC VERBINDET INTEGRIERTE PLATTFORM MIT RELATED SCIENCES' MODELL FÜR WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND IHREM DATENGETRIEBENEN ANSATZ

* EVOTEC WIRD ÜBER MEILENSTEINE, UMSATZ- UND EQUITY-BETEILIGUNGEN AN ALLEN IM RAHMEN DER KOOPERATION ENTWICKELTEN PROJEKTEN VON RELATED SCIENCES MIT PROFITIEREN



Hamburg, 09. Februar 2021:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine integrierte Multi-Target-Wirkstoffforschungs- und -entwicklungspartnerschaft mit dem Biotech-Venture Unternehmen Related Sciences eingegangen ist. Ziel der über mehrere Jahre laufenden Vereinbarung ist die Entwicklung einer Vielzahl von Wirkstoffkandidaten und Biomarker bis zur Anmeldung neuer Prüfpräparate ("IND-Einreichung").



Evotec und Related Sciences nutzen ihre komplementären Stärken, um gemeinsam mehrere Therapieansätze für klar definierte Patientengruppen mit erheblichem ungedeckten medizinischen Bedarf zu erforschen und zu entwickeln. Related Sciences verbindet die datengetriebene Identifizierung vielversprechender neuer Therapiemöglichkeiten mit einem einzigartigen Modell für wissenschaftliche Zusammenarbeit. Ein führendes wissenschaftliches Experten-Team aus der ganzen Welt wird zusammengebracht, um die Entwicklung wichtiger neuer Medikamente in bahnbrechenden Bereichen der Biologie risikoärmer voranzutreiben. Related Sciences wird von Evotecs umfangreicher Erfolgsbilanz, der computerbasierten Forschung und ihrer Expertise in der Wirkstoffforschung und -entwicklung in verschiedenen Indikationsgebieten profitieren. Evotec setzt ihre umfangreiche proprietäre Plattform für integrierte Forschungs- und Entwicklungsleistungen ein, um die gemeinsamen Programme von der Zielstruktur bis zur klinischen Entwicklung voranzutreiben. Evotecs Plattform wird zur Identifikation therapeutischer Strategien und der Priorisierung von Zielstrukturen eingesetzt, und wird damit Hits, Leitstrukturen, Kandidaten und Biomarker generieren.