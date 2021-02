Kingman beauftragt Burgex Consultants mit Durchführung von 3-D-Laserscan- und Drohnen-Flugvermessung von Projekt Rosebud

Die Daten der Drohnen-Flugvermessung und des 3-D-Laserscans lieferten Kingman ein detailliertes Oberflächen- und Untertagemodell des Konzessionsgebiets. Das Unternehmen wird diese Informationen nutzen können, um Karten und ein 3-D-Modell zu erstellen, die für die Planung des bestehenden genehmigten Bohrprogramms, einschließlich der Platzierung von Bohrlöchern, sowie für alle zukünftigen Programme verwendet werden können. Drohnen-Flugvermessungen sind nützlich für die exakte Positionierung der Bohrlochkragen im 3-D-Raum sowie für die Kontrolle der geologischen Kartierung und die 3-D-Modellierung der alten Oberflächen-Grubenbaue, während sie Kingman eine äußerst genaue Fixierung der Schachtkragen sowie der Ausrichtung für die Untertageschächte und -stollen auf den unterschiedlichen Ebenen der Mine ermöglichen.

Abb. 1: Dies ist eine Schrägansicht des historischen Grubenbaus Rosebud, wobei die 100-Fuß-Ebene in Pink, die 200-Fuß-Ebene in Grün und die 250-Fuß-Ebene in Blau dargestellt ist. Der Hauptschacht ist in Weiß dargestellt. Die geplanten Bohrlöcher sind in Rot und die Standorte der Erzgänge an der Oberfläche sind als dunkelrote Linien dargestellt.

Das Hintergrundbild ist die von der Drohne detailliert fotografierte Bodenoberfläche und die durch die Vermessung erzeugten Höhenlinien.

„Die Untertagevermessung ermöglicht es uns, die Grubenbaue in 3-D zu betrachten und die Standorte unserer Bohrlöcher besser zu planen. Sie hat bereits zu geringfügigen Änderungen der Winkel der fünf geplanten Bohrlöcher geführt. Die Änderungen gewährleisten, dass die Bohrlöcher zum maximalen Nutzen des Projekts platziert werden und um zu vermeiden, dass die Bohrlöcher alte Grubenbaue durchschneiden. Die Drohnenvermessung wurde durchgeführt, um die Grubenbaue mit der Erdoberfläche zu verbinden und die Planung zukünftiger Bohrungen, Probennahmen sowie geophysikalischer oder geochemischer Explorationsarbeiten zu unterstützen“, sagte Brad Peek, MSc, CPG, beratender Geologe und qualifizierter Sachverständiger.