DGAP-News: home24 SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis home24 SE: home24 steigert seinen Umsatz um 50 % in Q4 2020, wächst im Gesamtjahr 2020 um 42 % auf 492 Millionen Euro und erreicht mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 3 % den Break-even auf Jahresbasis 09.02.2021 / 07:45

Das währungsbereinigte Wachstum der Auftragseingänge erhöhte sich in Q4 2020 um 58 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; im Gesamtjahr 2020 steigerte home24 seine Auftragseingänge währungsbereinigt um 46 %.

In Q4 2020 wurde ein Umsatz von 152 Millionen Euro erzielt, im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht das einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 50 %.

Gesamtjahresumsatz 2020 von 492 Millionen Euro entspricht einem deutlichen, währungsbereinigten Wachstum von 42 % gegenüber dem Vorjahr.

Das währungsbereinigte EBITDA lag in Q4 2020 bei 6 Millionen Euro, was eine Marge von 4 % entspricht. Das Gesamtjahr endete mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 3 % und bedeutet damit eine um 11 %-Punkte verbesserte Rentabilität im Vergleich zu 2019.

Der Cashflow war im Geschäftsjahr 2020 positiv, auch ohne den Effekt der Kapitalerhöhung. Cash-Position zum Jahresende 2020 lag bei 103 Millionen Euro.

Nach der Kapitalerhöhung in Europa und dem erfolgreichen Börsengang in Brasilien verfügen beide home24-Segmente jeweils über mehr als 100 Millionen Euro, die in beschleunigtes Wachstum investiert werden.

Berlin, 9. Februar 2021 - Die home24 SE ("home24", das "Unternehmen") verzeichnete mit Q4 2020 ein weiteres, starkes Wachstumsquartal. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 58 %, was insgesamt in einem währungsbereinigten Anstieg der Auftragseingänge von 46 % im Gesamtjahr 2020 resultierte. Auch in Q1 2021 bleibt das Momentum positiv: Die Auftragseingänge erhöhten sich im Januar währungsbereinigt um mehr als 70 % im Vergleich zum Vorjahr.