GOLDMAN SACHS belässt RWE AG(NEU) auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alberto Gandolfi

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von RWE nach einer Ausschreibung britischer Offshore-Windprojekte mit einem Kursziel von 48 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Risiken verstärkter Konkurrenz durch Ölkonzerne gerade im Offshore-Bereich würden größer, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Was die erzielbaren Renditen betreffe, werde die Gefahr aber überschätzt. Bei RWE werde sie auch überblendet vom unerwartet hohen Kapazitätswachstum. Die negative Kursreaktion am Vortag sei hier übertrieben./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 01:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.