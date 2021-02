Seit Mitte April läuft beim Rohöl WTI bereits eine ausgeprägte Kursrallye und brachte in einem ersten Schritt Notierungen von grob 43,00 US-Dollar pro Fass bis Sommer letzten Jahres hervor. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung zurück auf 33,85 US-Dollar nahm der Schmierstoff seine Rallye wieder auf und schoss zuletzt auf ein Verlaufshoch nahe an 58,00 US-Dollar hoch. Zeitgleich nähert sich der Energieträger jedoch einer markanten Widerstandszone um 60,00 US-Dollar, wo zwingend mit Gewinnmitnahmen und dazugehörigen Rücksetzern geplant werden muss. Investierte Anleger können Gewinne einstreichen, aber auch für Short-Seller bietet sich durchaus eine Chance an.

Steil, steiler, WTI

Bis zu einem Niveau von 60,00 US-Dollar könnte Rohöl der Sorte WTI noch zulegen. Von da an wird es jedoch ziemlich schwierig werden, weitere Gewinne durchzudrücken. Sollte sich in diesem Bereich tatsächlich eine Trendwende abzeichnen, kann beispielsweise ein Short-Investment mit vorläufigen Zielen um 51,85 US-Dollar aufgebaut werden. Zeitgleich sollten in diesem Bereich Bestehende Long-Positionen langsam reduziert werden, sodass die bisherigen Gewinne abgesichert werden können. Ziel auf der Unterseite sind bei 53,85 und 51,85 US-Dollar auszumachen. Dies wäre im Rahmen einer gesunden Konsolidierung zu sehen, nach Abschluss dieser könnte es aber wieder auf frische Jahreshochs aufwärts gehen.