JPMORGAN belässt ProSiebenSat.1 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 21,00 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit der fünften Kurszielerhöhung binnen fünf Monaten trage er der gestiegenen Bewertung von ParshipMeet Rechnung, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Dachgesellschaft, in der der Medienkonzern Dienstleistungen und Produkte im Bereich Dating, Partnerschaftsvermittlung sowie Social Networking bündelt, habe im vergangenen Jahr ein fast doppelt so hohes organisches Umsatzwachstum verzeichnet wie Konkurrenten. ProSiebenSat.1 bleibe einer seiner wichtigsten Branchenwerte./gl/ajxDie ParshipMeet Holding GmbH (meist bezeichnet als ParshipMeet Group) ist eine deutsche Dachgesellschaft mit Sitz in Hamburg, in der die Beteiligungen des Medienunternehmens ProSiebenSat.1 Media an nationale und internationale Online-Unternehmen, die Dienstleistungen und Produkte im Bereich Dating, Partnerschaftsvermittlung sowie Social Networking vertreiben, gebündelt werden.[3]Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 01:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.